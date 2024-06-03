Гороховое пюре в быстро и просто готовящемся мультиварке — пошаговое описание приготовления.

Гороховое пюре. Фото: Freepik

Гороховое пюре, которое быстро готовится в мультиварке. Вы узнаете пошаговое описание приготовления. Попробуйте такое пюре на гарнир.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Маленькая Хозяйка.

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Вам понадобится:

горох — 2 стакана;

вода — 4 стакана;

соль — 1,5-2 ч.л.;

перец.

Способ приготовления

Горох промыть и залить кипятком, оставить на 1-2 часа.

Желтый горох. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Горох положить в мультиварку и залить водой. Воды нужно в два раза больше, чем гороха. Добавить соль.

Желтый горох. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

В обычной мультиварке или в кастрюле с толстым дном готовить около 1 часа.

Гороховое пюре. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

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