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Рецепт полезного горохового пюре в мультиварке

3 июня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Гороховое пюре в быстро и просто готовящемся мультиварке — пошаговое описание приготовления.
Гороховое пюре. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Гороховое пюре, которое быстро готовится в мультиварке. Вы узнаете пошаговое описание приготовления. Попробуйте такое пюре на гарнир.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Маленькая Хозяйка.

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Вам понадобится:

  • горох — 2 стакана;
  • вода — 4 стакана;
  • соль — 1,5-2 ч.л.;
  • перец.

Способ приготовления

Горох промыть и залить кипятком, оставить на 1-2 часа.

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Желтый горох. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Горох положить в мультиварку и залить водой. Воды нужно в два раза больше, чем гороха. Добавить соль.

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Желтый горох. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

В обычной мультиварке или в кастрюле с толстым дном готовить около 1 часа.

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Гороховое пюре. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Раньше мы писали о вкусном картофеле в мультиварке — самый простой рецепт.

Еще мы рассказывали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

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гарнир
горох
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пюре

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