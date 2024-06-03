Гороховое пюре в быстро и просто готовящемся мультиварке — пошаговое описание приготовления.

Рецепт полезного горохового пюре в мультиварке
3 июня 2024 21:45
Гороховое пюре. Фото: Freepik
Гороховое пюре, которое быстро готовится в мультиварке. Вы узнаете пошаговое описание приготовления. Попробуйте такое пюре на гарнир.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Маленькая Хозяйка.
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Вам понадобится:
- горох — 2 стакана;
- вода — 4 стакана;
- соль — 1,5-2 ч.л.;
- перец.
Способ приготовления
Горох промыть и залить кипятком, оставить на 1-2 часа.
Горох положить в мультиварку и залить водой. Воды нужно в два раза больше, чем гороха. Добавить соль.
В обычной мультиварке или в кастрюле с толстым дном готовить около 1 часа.
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