Смачне копчене сало за карпатським рецептом — відео

Рецепт копченого сала в гострому соусі чилі
Щоб досягти цікавого смаку копченої підчеревини, необхідно замаринувати її по-іншому. Для цього ідеально підходить китайський кисло-солодкий соус, приготований в домашніх умовах, який надає м'ясу неперевершений смак, невеличку приємну гостринку та солодкуваті нотки. Це настільки вдале поєднання продуктів, що кожному хоч раз потрібно спробувати, адже смак важко передати словами, а сам процес приготування досить цікавий.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- підчеревина або сало — 1,5 кг;
- соус чилі — 150 г;
- сіль — 15 г;
- перець — 3 г;
- час коптіння — 8 годин.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зробити маринад. Для цього беремо 150 грамів томатного гострого соусу.
Натираємо м'ясо сіллю та перцем, а потім соусом.
Щоб м'ясо краще промариновалось, його потрібно обколоти ножем.
Залишаємо маринуватися на дві-три години у холодному приміщенні або в холодильнику.
Накриваємо харчовою плівкою та обовязково робимо в ній кілька проколів, щоб м'ясо дихало.
Через два дні дістаємо сало та знімаємо весь соус. Чіпляємо на гак та даємо висохнути протягом 1-3 годин.
М'ясо перед копченням повинно гарно просушитися, тоді дим лягатиме рівномірно.
М'ясний шматок поміщаємо в коптильню. Накриваємо полотном з мішковини.
Коптити потрібно протягом 8 годин.
Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.
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