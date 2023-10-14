Смачне копчене сало за карпатським рецептом — відео

Копчене сало. Фото: Freepik

Щоб досягти цікавого смаку копченої підчеревини, необхідно замаринувати її по-іншому. Для цього ідеально підходить китайський кисло-солодкий соус, приготований в домашніх умовах, який надає м'ясу неперевершений смак, невеличку приємну гостринку та солодкуваті нотки. Це настільки вдале поєднання продуктів, що кожному хоч раз потрібно спробувати, адже смак важко передати словами, а сам процес приготування досить цікавий.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

підчеревина або сало — 1,5 кг;

соус чилі — 150 г;

сіль — 15 г;

перець — 3 г;

час коптіння — 8 годин.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зробити маринад. Для цього беремо 150 грамів томатного гострого соусу.

Сало та соус. Фото: YouTube @UkraineFood

Натираємо м'ясо сіллю та перцем, а потім соусом.

Сало, сіль та перець. Фото: YouTube @UkraineFood

Щоб м'ясо краще промариновалось, його потрібно обколоти ножем.

Сало в соусі. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишаємо маринуватися на дві-три години у холодному приміщенні або в холодильнику.

Сало без соусу. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо харчовою плівкою та обовязково робимо в ній кілька проколів, щоб м'ясо дихало.

Сало сушиться. Фото: YouTube @UkraineFood

Через два дні дістаємо сало та знімаємо весь соус. Чіпляємо на гак та даємо висохнути протягом 1-3 годин.

Сало в коптильні. Фото: YouTube @UkraineFood

М'ясо перед копченням повинно гарно просушитися, тоді дим лягатиме рівномірно.

Сало в коптильні. Фото: YouTube @UkraineFood

М'ясний шматок поміщаємо в коптильню. Накриваємо полотном з мішковини.

Копчене сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Коптити потрібно протягом 8 годин.

Копчене сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.