Вкусное копченое сало по карпатскому рецепту — видео

Копченое сало. Фото: Freepik

Чтобы добиться интересного вкуса копченой подбрюшины, необходимо замариновать ее по-другому. Для этого идеально подходит китайский кисло-сладкий соус, приготовленный в домашних условиях, который придает мясу непревзойденный вкус, небольшую приятную остринку и сладковатые нотки. Это настолько удачное сочетание продуктов, что каждому хоть раз нужно попробовать, ведь вкус трудно передать словами, а сам процесс приготовления достаточно интересен.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

подбрюшина или сало — 1,5 кг;

соус чили — 150 г;

соль — 15 г;

перец — 3 г;

время копчения — 8 часов.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать маринад. Для этого берем 150 г томатного острого соуса.

Сало и соус. Фото: YouTube @UkraineFood

Натираем мясо солью и перцем, а затем соусом.

Сало, соль и перец. Фото: YouTube @UkraineFood

Чтобы мясо лучше промариновалось, его нужно обколоть ножом.

Сало в соусе. Фото: YouTube @UkraineFood

Оставляем мариноваться на два-три часа в холодном помещении или в холодильнике.

Сало без соуса. Фото: YouTube @UkraineFood

Накрываем пищевой пленкой и обязательно делаем в ней несколько проколов, чтобы мясо дышало.

Сало сушится. Фото: YouTube @UkraineFood

Через два дня достаем сало и снимаем весь соус. Цепляем на крюк и даем высохнуть в течение 1-3 часов.

Сало в коптильне. Фото: YouTube @UkraineFood

Мясо перед копчением должно хорошо просушиться, тогда дым будет ложиться равномерно.

Сало в коптильне. Фото: YouTube @UkraineFood

Мясной кусок помещаем в коптильню. Накрываем полотном из мешковины.

Копченое сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Коптить нужно в течение 8 часов.

Копченое сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.