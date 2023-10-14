Вкусное копченое сало по карпатскому рецепту — видео

Рецепт копченого сала в остром соусе чили
Чтобы добиться интересного вкуса копченой подбрюшины, необходимо замариновать ее по-другому. Для этого идеально подходит китайский кисло-сладкий соус, приготовленный в домашних условиях, который придает мясу непревзойденный вкус, небольшую приятную остринку и сладковатые нотки. Это настолько удачное сочетание продуктов, что каждому хоть раз нужно попробовать, ведь вкус трудно передать словами, а сам процесс приготовления достаточно интересен.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- подбрюшина или сало — 1,5 кг;
- соус чили — 150 г;
- соль — 15 г;
- перец — 3 г;
- время копчения — 8 часов.
Способ приготовления
Сначала нужно сделать маринад. Для этого берем 150 г томатного острого соуса.
Натираем мясо солью и перцем, а затем соусом.
Чтобы мясо лучше промариновалось, его нужно обколоть ножом.
Оставляем мариноваться на два-три часа в холодном помещении или в холодильнике.
Накрываем пищевой пленкой и обязательно делаем в ней несколько проколов, чтобы мясо дышало.
Через два дня достаем сало и снимаем весь соус. Цепляем на крюк и даем высохнуть в течение 1-3 часов.
Мясо перед копчением должно хорошо просушиться, тогда дым будет ложиться равномерно.
Мясной кусок помещаем в коптильню. Накрываем полотном из мешковины.
Коптить нужно в течение 8 часов.
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.
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