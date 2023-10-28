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Рецепт класичної квашеної капусти — корисно, просто й бюджетно водночас

28 жовтня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт квашеної капусти на зиму — відео
Квашена капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Саме час подбати про заготівлю капусти на зиму. Квашена капуста — ідеальний варіант на зиму. Хрустка, корисна, легко готується, чудово поєднується з іншими стравами, може стати основою для приготування окремих страв. Недарма наші бабусі заготовляли її діжками. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться (на 1 кг. капусти): 

  • 100 г. моркви;
  • 1 ст.л. солі (20 г);
  • 1 лавровий лист;
  • 2-3 чорних перців горошком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Капусту бажано брати пізніх сортів.

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно натерти моркву. Додаємо до капусти. 

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Додавання моркви. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До капусти та моркви додаємо сіль. Все ретельно перемішати. 

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Додавання солі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер на дно скляної банки складаємо лавровий лист та перець горошком. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вкладаємо капусти, це потрібно робити дуже щільно. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банку ставимо на тарілку, а зверху накриваємо марлею. Залишаємо при кімнатній температурі на три доби. 

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Квашена капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Кожного дня капусту потрібно проколювати, щоб випускати гази від ферментації. 

Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці

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