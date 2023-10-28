Ідеальний рецепт квашеної капусти на зиму — відео

Квашена капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Саме час подбати про заготівлю капусти на зиму. Квашена капуста — ідеальний варіант на зиму. Хрустка, корисна, легко готується, чудово поєднується з іншими стравами, може стати основою для приготування окремих страв. Недарма наші бабусі заготовляли її діжками.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться (на 1 кг. капусти):

100 г. моркви;

1 ст.л. солі (20 г);

1 лавровий лист;

2-3 чорних перців горошком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Капусту бажано брати пізніх сортів.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно натерти моркву. Додаємо до капусти.

Додавання моркви. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До капусти та моркви додаємо сіль. Все ретельно перемішати.

Додавання солі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер на дно скляної банки складаємо лавровий лист та перець горошком.

Капуста в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вкладаємо капусти, це потрібно робити дуже щільно.

Капуста в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банку ставимо на тарілку, а зверху накриваємо марлею. Залишаємо при кімнатній температурі на три доби.

Квашена капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Кожного дня капусту потрібно проколювати, щоб випускати гази від ферментації.

Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці.