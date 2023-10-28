Ідеальний рецепт квашеної капусти на зиму — відео

Рецепт класичної квашеної капусти — корисно, просто й бюджетно водночас
Саме час подбати про заготівлю капусти на зиму. Квашена капуста — ідеальний варіант на зиму. Хрустка, корисна, легко готується, чудово поєднується з іншими стравами, може стати основою для приготування окремих страв. Недарма наші бабусі заготовляли її діжками.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться (на 1 кг. капусти):
- 100 г. моркви;
- 1 ст.л. солі (20 г);
- 1 лавровий лист;
- 2-3 чорних перців горошком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Капусту бажано брати пізніх сортів.
Тепер потрібно натерти моркву. Додаємо до капусти.
До капусти та моркви додаємо сіль. Все ретельно перемішати.
Тепер на дно скляної банки складаємо лавровий лист та перець горошком.
Вкладаємо капусти, це потрібно робити дуже щільно.
Банку ставимо на тарілку, а зверху накриваємо марлею. Залишаємо при кімнатній температурі на три доби.
Кожного дня капусту потрібно проколювати, щоб випускати гази від ферментації.
Раніше ми писали про супер рецепт цвітної капусти в духовці.
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