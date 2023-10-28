Идеальный рецепт квашеной капусты на зиму — видео

Рецепт классической квашеной капусты — полезно, просто и бюджетно
Самое время позаботиться о заготовке капусты на зиму. Квашеная капуста — идеальный вариант на зиму. Хрустящая, полезная, легко готовится, прекрасно сочетается с другими блюдами, может стать основой для приготовления отдельных блюд. Недаром наши бабушки заготавливали ее бочками.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится (на 1 кг. капусты):
- 100 г. моркови;
- 1 ст.л. соли (20 г);
- 1 лавровый лист;
- 2-3 черных перца горошком.
Способ приготовления
Сначала нужно нашинковать капусту. Капусту лучше брать поздних видов.
Теперь нужно натереть морковь. Добавляем в капусту.
К капусте и моркови добавляем соль. Все тщательно перемешать.
Теперь на дно стеклянной банки кладем лавровый лист и перец горошком.
Укладываем капусту, это нужно делать очень плотно.
Банку ставим на тарелку, а сверху накрываем марлей. Оставляем при комнатной температуре на трое суток.
Каждый день капусту нужно прокалывать, чтобы выпускать газы от ферментации.
Раньше мы писали о супер рецепте цветной капусты в духовке.
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