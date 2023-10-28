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Рецепт классической квашеной капусты — полезно, просто и бюджетно

28 октября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт квашеной капусты на зиму — видео
Квашеная капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Самое время позаботиться о заготовке капусты на зиму. Квашеная капуста — идеальный вариант на зиму. Хрустящая, полезная, легко готовится, прекрасно сочетается с другими блюдами, может стать основой для приготовления отдельных блюд. Недаром наши бабушки заготавливали ее бочками.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится (на 1 кг. капусты):

  • 100 г. моркови;
  • 1 ст.л. соли (20 г);
  • 1 лавровый лист;
  • 2-3 черных перца горошком.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту. Капусту лучше брать поздних видов.

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно натереть морковь. Добавляем в капусту.

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Добавление моркови. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К капусте и моркови добавляем соль. Все тщательно перемешать.

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Добавление соли. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь на дно стеклянной банки кладем лавровый лист и перец горошком.

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Капуста в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Укладываем капусту, это нужно делать очень плотно.

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Капуста в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банку ставим на тарелку, а сверху накрываем марлей. Оставляем при комнатной температуре на трое суток.

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Квашеная капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Каждый день капусту нужно прокалывать, чтобы выпускать газы от ферментации.

Раньше мы писали о супер рецепте цветной капусты в духовке.

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