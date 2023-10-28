Идеальный рецепт квашеной капусты на зиму — видео

Квашеная капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Самое время позаботиться о заготовке капусты на зиму. Квашеная капуста — идеальный вариант на зиму. Хрустящая, полезная, легко готовится, прекрасно сочетается с другими блюдами, может стать основой для приготовления отдельных блюд. Недаром наши бабушки заготавливали ее бочками.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится (на 1 кг. капусты):

100 г. моркови;

1 ст.л. соли (20 г);

1 лавровый лист;

2-3 черных перца горошком.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту. Капусту лучше брать поздних видов.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно натереть морковь. Добавляем в капусту.

Добавление моркови. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К капусте и моркови добавляем соль. Все тщательно перемешать.

Добавление соли. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь на дно стеклянной банки кладем лавровый лист и перец горошком.

Капуста в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Укладываем капусту, это нужно делать очень плотно.

Капуста в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банку ставим на тарелку, а сверху накрываем марлей. Оставляем при комнатной температуре на трое суток.

Квашеная капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Каждый день капусту нужно прокалывать, чтобы выпускать газы от ферментации.

Раньше мы писали о супер рецепте цветной капусты в духовке.