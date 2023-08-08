Смачний кабачковий кетчуп — відео рецепт

Рецепт кетчупу з кабачків від української господині
Домашній кетчуп із кабачків на зиму. Такий соус з кабачків готується швидко, а виходить дуже ніжним та смачним. Це приголомшлива бюджетна заготівля, яка смачніша за будь-який кетчуп з магазину.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- кабачки 2.5 кг очищені;
- цибуля 700 г;
- сіль 3 ст. л.;
- цукор 190 г;
- томатна паста 700 мл;
- оцет 9% 180 мл;
- паприка 1 ст. л. з гіркою;
- перець чилі 0.5 ч. л.;
- коріандр 0.5 ч. л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати кабачки, нарізати їх кубиками.
Кабачки солимо, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин, щоб вони пустили сік, який потім необхідно буде злити.
Далі потрібно нарізати цибулю.
З кабачків прибираємо зайвий сік.
На пательню відправляємо цибулю та кабачки.
Овочі потрібно варити хвилин 10.
Далі візьміть марлю і покладіть туди лавровий лист та перець горошком. Завдяки такому способу вам потім не потрібно буде прибирати це з овочевої маси. Додаємо до овочів.
Банки та кришки потрібно стерилізувати.
Коли овочі проварилися 30 хвилин, додаємо до них цукор, томатну пасту, оцет та спеції. Потрібно все ретельно перемішати, а потім протушкувати протягом 10 хвилин.
Всю овочеву масу необхідно подрібнити блендером. Далі варити ще протягом 5 хвилин.
Далі розкладаємо соус по банках та закручуємо.
Раніше ми писали про найвдаліший рецепт кабачкової ікри на зиму. Ця кабачкова ікра виходить дуже смачною, як в дитинстві. Кожний крок в рецепті продуманий, тому його можна назвати найвдалішим, завжди виходить смачно та швидко.