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Рецепт кетчупу з кабачків від української господині

8 серпня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний кабачковий кетчуп — відео рецепт
Кетчуп з кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Домашній кетчуп із кабачків на зиму. Такий соус з кабачків готується швидко, а виходить дуже ніжним та смачним. Це приголомшлива бюджетна заготівля, яка смачніша за будь-який кетчуп з магазину. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • кабачки 2.5 кг очищені;
  • цибуля 700 г;
  • сіль 3 ст. л.;
  • цукор 190 г;
  • томатна паста 700 мл;
  • оцет 9% 180 мл;
  • паприка 1 ст. л. з гіркою;
  • перець чилі 0.5 ч. л.;
  • коріандр 0.5 ч. л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати кабачки, нарізати їх кубиками. 

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Нарізання кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки солимо, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин, щоб вони пустили сік, який потім необхідно буде злити. 

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Нарізання цибулі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати цибулю. 

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Сік з кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

З кабачків прибираємо зайвий сік. 

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Цибуля та кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На пательню відправляємо цибулю та кабачки. 

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Мішечок зі спеціями. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі потрібно варити хвилин 10. 

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Кабачки та томатна паста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі візьміть марлю і покладіть туди лавровий лист та перець горошком. Завдяки такому способу вам потім не потрібно буде прибирати це з овочевої маси. Додаємо до овочів. 

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Подріблення кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки та кришки потрібно стерилізувати. 

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Кабачковий кетчуп. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли овочі проварилися 30 хвилин, додаємо до них цукор, томатну пасту, оцет та спеції. Потрібно все ретельно перемішати, а потім протушкувати протягом 10 хвилин. 

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Готовий кабачковий кетчуп. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всю овочеву масу необхідно подрібнити блендером. Далі варити ще протягом 5 хвилин. 

Далі розкладаємо соус по банках та закручуємо. 

Раніше ми писали про найвдаліший рецепт кабачкової ікри на зиму. Ця кабачкова ікра виходить дуже смачною, як в дитинстві. Кожний крок в рецепті продуманий, тому його можна назвати найвдалішим, завжди виходить смачно та швидко. 

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