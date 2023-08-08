Смачний кабачковий кетчуп — відео рецепт

Кетчуп з кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Домашній кетчуп із кабачків на зиму. Такий соус з кабачків готується швидко, а виходить дуже ніжним та смачним. Це приголомшлива бюджетна заготівля, яка смачніша за будь-який кетчуп з магазину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

кабачки 2.5 кг очищені;

цибуля 700 г;

сіль 3 ст. л.;

цукор 190 г;

томатна паста 700 мл;

оцет 9% 180 мл;

паприка 1 ст. л. з гіркою;

перець чилі 0.5 ч. л.;

коріандр 0.5 ч. л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати кабачки, нарізати їх кубиками.

Нарізання кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки солимо, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин, щоб вони пустили сік, який потім необхідно буде злити.

Нарізання цибулі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати цибулю.

Сік з кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

З кабачків прибираємо зайвий сік.

Цибуля та кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На пательню відправляємо цибулю та кабачки.

Мішечок зі спеціями. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі потрібно варити хвилин 10.

Кабачки та томатна паста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі візьміть марлю і покладіть туди лавровий лист та перець горошком. Завдяки такому способу вам потім не потрібно буде прибирати це з овочевої маси. Додаємо до овочів.

Подріблення кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки та кришки потрібно стерилізувати.

Кабачковий кетчуп. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли овочі проварилися 30 хвилин, додаємо до них цукор, томатну пасту, оцет та спеції. Потрібно все ретельно перемішати, а потім протушкувати протягом 10 хвилин.

Готовий кабачковий кетчуп. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всю овочеву масу необхідно подрібнити блендером. Далі варити ще протягом 5 хвилин.

Далі розкладаємо соус по банках та закручуємо.

Раніше ми писали про найвдаліший рецепт кабачкової ікри на зиму. Ця кабачкова ікра виходить дуже смачною, як в дитинстві. Кожний крок в рецепті продуманий, тому його можна назвати найвдалішим, завжди виходить смачно та швидко.