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Рецепт кетчупа из кабачков от украинской хозяйки

8 августа 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный кабачковый кетчуп — видео рецепт
Кетчуп из кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Домашний кетчуп с кабачками на зиму. Такой соус из кабачков готовится быстро, а получается очень нежным и вкусным. Это потрясающая бюджетная заготовка, которая вкуснее любого кетчупа из магазина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • кабачки 2.5 кг очищенные;
  • лук 700 г;
  • соль 3 ст. л;
  • сахар 190 г;
  • томатная паста 700 мл;
  • уксус 9% 180 мл;
  • паприка 1 ст. л. с горкой;
  • перец чили 0.5 ч. л.;
  • кориандр 0.5 ч. л.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить кабачки, порезать их кубиками.

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Нарезка кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки необходимо посолить, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы они пустили сок, который затем нужно слить.

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Нарезка лука. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нарезаем кубиками лук.

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Сок из кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Из кабачков убираем излишний сок.

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Лук и кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На сковороду отправляем лук и кабачки.

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Мешочек со специями. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи нужно варить минут 10.

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Кабачки и томатная паста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем в приготовленную марлю помещаем лавровый лист и перец горошком. Благодаря такому способу, вам потом не нужно будет убирать это из овощной массы. Добавляем к овощам.

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Измельчение кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки и крышки следует стерилизовать.

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Кабачковый кетчуп. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда овощи проварились 30 минут, к кабачкам добавляем сахар,томатную пасту, уксус и специи. Надо все тщательно перемешать и протушить в течение 10 минут.

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Готовый кабачковый кетчуп. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всю овощную массу нужно измельчить блендером и далее проварить еще в течение 5 минут.

Теперь раскладываем соус в стерилизованные банки и закручиваем.

Раньше мы писали о самом удачном рецепте кабачковой икры на зиму. Эта кабачковая икра получается очень вкусной, как в детстве. Каждый шаг в рецепте продуман, поэтому его можно назвать самым удачным, всегда получается вкусно и быстро.

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