Вкусный кабачковый кетчуп — видео рецепт

Рецепт кетчупа из кабачков от украинской хозяйки
Домашний кетчуп с кабачками на зиму. Такой соус из кабачков готовится быстро, а получается очень нежным и вкусным. Это потрясающая бюджетная заготовка, которая вкуснее любого кетчупа из магазина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- кабачки 2.5 кг очищенные;
- лук 700 г;
- соль 3 ст. л;
- сахар 190 г;
- томатная паста 700 мл;
- уксус 9% 180 мл;
- паприка 1 ст. л. с горкой;
- перец чили 0.5 ч. л.;
- кориандр 0.5 ч. л.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить кабачки, порезать их кубиками.
Кабачки необходимо посолить, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы они пустили сок, который затем нужно слить.
Далее нарезаем кубиками лук.
Из кабачков убираем излишний сок.
На сковороду отправляем лук и кабачки.
Овощи нужно варить минут 10.
Затем в приготовленную марлю помещаем лавровый лист и перец горошком. Благодаря такому способу, вам потом не нужно будет убирать это из овощной массы. Добавляем к овощам.
Банки и крышки следует стерилизовать.
Когда овощи проварились 30 минут, к кабачкам добавляем сахар,томатную пасту, уксус и специи. Надо все тщательно перемешать и протушить в течение 10 минут.
Всю овощную массу нужно измельчить блендером и далее проварить еще в течение 5 минут.
Теперь раскладываем соус в стерилизованные банки и закручиваем.
Раньше мы писали о самом удачном рецепте кабачковой икры на зиму. Эта кабачковая икра получается очень вкусной, как в детстве. Каждый шаг в рецепте продуман, поэтому его можно назвать самым удачным, всегда получается вкусно и быстро.