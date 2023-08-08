Вкусный кабачковый кетчуп — видео рецепт

Кетчуп из кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Домашний кетчуп с кабачками на зиму. Такой соус из кабачков готовится быстро, а получается очень нежным и вкусным. Это потрясающая бюджетная заготовка, которая вкуснее любого кетчупа из магазина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

кабачки 2.5 кг очищенные;

лук 700 г;

соль 3 ст. л;

сахар 190 г;

томатная паста 700 мл;

уксус 9% 180 мл;

паприка 1 ст. л. с горкой;

перец чили 0.5 ч. л.;

кориандр 0.5 ч. л.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить кабачки, порезать их кубиками.

Нарезка кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки необходимо посолить, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы они пустили сок, который затем нужно слить.

Нарезка лука. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нарезаем кубиками лук.

Сок из кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Из кабачков убираем излишний сок.

Лук и кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На сковороду отправляем лук и кабачки.

Мешочек со специями. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи нужно варить минут 10.

Кабачки и томатная паста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем в приготовленную марлю помещаем лавровый лист и перец горошком. Благодаря такому способу, вам потом не нужно будет убирать это из овощной массы. Добавляем к овощам.

Измельчение кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки и крышки следует стерилизовать.

Кабачковый кетчуп. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда овощи проварились 30 минут, к кабачкам добавляем сахар,томатную пасту, уксус и специи. Надо все тщательно перемешать и протушить в течение 10 минут.

Готовый кабачковый кетчуп. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всю овощную массу нужно измельчить блендером и далее проварить еще в течение 5 минут.

Теперь раскладываем соус в стерилизованные банки и закручиваем.

Раньше мы писали о самом удачном рецепте кабачковой икры на зиму. Эта кабачковая икра получается очень вкусной, как в детстве. Каждый шаг в рецепте продуман, поэтому его можно назвать самым удачным, всегда получается вкусно и быстро.