Смачна перша страва з квашеною капустою — відео рецепт

Суп із квашеною капустою. Фото: Freepik

Капустняк із квашеної капусти з насиченим смаком та чудовим часниковим ароматом. Ознайомтеся із швидким рецептом приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

Читайте також:

Вам знадобиться (на 4 літри води каструля 6 літрів):

600 грамів картоплі;

півсклянки пшона;

150 грамів моркви;

150 грамів цибулі;

50 грамів соняшникової олії;

3 ст. ложки томатної пасти;

300 г свіжої капусти;

400 г квашеної капусти;

голівка часнику;

сіль, перець, зелень на смак.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю та обсмажити її на сковороді.

Капуста та морква. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі до цибулі додаємо натерту моркву.

Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Картоплю додаємо в каструлю і залишаємо до закипання.

Цибуля і морква. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Коли вода з картоплею закипіла, додаємо промите пшоно.

Свіжа капуста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Тепер до моркви та цибулі додаємо свіжу капусту.

Томатна паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі на сковороду додаємо томатну пасту та розсіл із квашеної капусти.

Ларовий лист і перець. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Зажарку з капустою викладаємо в каструлю. На цьому етапі додаємо лавровий лист, перець горошком, сіль та гвоздику.

Приготування зажарки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Тепер до каструлі додаємо квашену капусту. Варимо кілька хвилин.

Морожений перець. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Наприкінці додаємо давлений часник і кріп. За бажання можна додати заморожений солодкий перець, якщо у вас такий є.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори із капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.