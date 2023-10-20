Смачна перша страва з квашеною капустою — відео рецепт

Рецепт капусника з квашеної капусти
Капустняк із квашеної капусти з насиченим смаком та чудовим часниковим ароматом. Ознайомтеся із швидким рецептом приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться (на 4 літри води каструля 6 літрів):
- 600 грамів картоплі;
- півсклянки пшона;
- 150 грамів моркви;
- 150 грамів цибулі;
- 50 грамів соняшникової олії;
- 3 ст. ложки томатної пасти;
- 300 г свіжої капусти;
- 400 г квашеної капусти;
- голівка часнику;
- сіль, перець, зелень на смак.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю та обсмажити її на сковороді.
Далі до цибулі додаємо натерту моркву.
Картоплю додаємо в каструлю і залишаємо до закипання.
Коли вода з картоплею закипіла, додаємо промите пшоно.
Тепер до моркви та цибулі додаємо свіжу капусту.
Далі на сковороду додаємо томатну пасту та розсіл із квашеної капусти.
Зажарку з капустою викладаємо в каструлю. На цьому етапі додаємо лавровий лист, перець горошком, сіль та гвоздику.
Тепер до каструлі додаємо квашену капусту. Варимо кілька хвилин.
Наприкінці додаємо давлений часник і кріп. За бажання можна додати заморожений солодкий перець, якщо у вас такий є.
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