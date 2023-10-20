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Рецепт капусника з квашеної капусти

20 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна перша страва з квашеною капустою — відео рецепт
Суп із квашеною капустою. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Капустняк із квашеної капусти з насиченим смаком та чудовим часниковим ароматом. Ознайомтеся із швидким рецептом приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться (на 4 літри води каструля 6 літрів):

  • 600 грамів картоплі;
  • півсклянки пшона;
  • 150 грамів моркви;
  • 150 грамів цибулі;
  • 50 грамів соняшникової олії;
  • 3 ст. ложки томатної пасти;
  • 300 г свіжої капусти;
  • 400 г квашеної капусти;
  • голівка часнику;
  • сіль, перець, зелень на смак.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю та обсмажити її на сковороді.

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Капуста та морква. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі до цибулі додаємо натерту моркву.

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Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Картоплю додаємо в каструлю і залишаємо до закипання.

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Цибуля і морква. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Коли вода з картоплею закипіла, додаємо промите пшоно.

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Свіжа капуста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Тепер до моркви та цибулі додаємо свіжу капусту.

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Томатна паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі на сковороду додаємо томатну пасту та розсіл із квашеної капусти.

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Ларовий лист і перець. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Зажарку з капустою викладаємо в каструлю. На цьому етапі додаємо лавровий лист, перець горошком, сіль та гвоздику.

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Приготування зажарки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Тепер до каструлі додаємо квашену капусту. Варимо кілька хвилин.

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Морожений перець. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Наприкінці додаємо давлений часник і кріп. За бажання можна додати заморожений солодкий перець, якщо у вас такий є.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори із капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

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