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Рецепт капустника из квашеной капусты

20 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное первое блюдо с квашеной капустой — видео рецепт
Суп с квашеной капустой. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Капустняк из квашеной капусты получается с насыщенным вкусом и замечательным чесночным ароматом. Ознакомьтесь с быстрым рецептом приготовления.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Николай Шаповалов

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Вам понадобится (на 4 литра воды кастрюля 6 литров): 

  • 600 грамм картофеля;
  • полстакана пшена;
  • 150 грамм моркови;
  • 150 грамм лука;
  • 50 грамм подсолнечного масла;
  • 3 ст. ложки томатной пасты;
  • 300 грамм свежей капусты;
  • 400 грамм квашеной капусты;
  • головка чеснока;
  • соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать лук и обжарить его на сковороде. 

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Капуста и морковь. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее к луку добавляем натертую морковь. 

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Картошку добавляем в кастрюлю и оставляем до закипания. 

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Лук и морковь. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Когда вода с картошкой закипела, добавляем прмытое пшено. 

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Свежая капуста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь к моркови и луку добавляем свежую капусту. 

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Томатная паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее на сковороду добавляем томатную пасту и рассол из квашеной капусты. 

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Ларовый лист и перец. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Зажарку отправляем в кастрюлю. На этом этапе добавляем лавровый лист, перец горошком, соль и гвоздику. 

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Приготовление зажарки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь в кастрюлю добавляем квашеную капусту. Варим несколько минут. 

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Мороженый перец. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В самом конце добавляем давленый чеснок и укроп. По желанию можно добавить замороженный сладкий перец, если у вас такой есть. 

Ранее ми писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и выходят неимоверно вкусными.

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