Вкусное первое блюдо с квашеной капустой — видео рецепт

Рецепт капустника из квашеной капусты
Капустняк из квашеной капусты получается с насыщенным вкусом и замечательным чесночным ароматом. Ознакомьтесь с быстрым рецептом приготовления.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Николай Шаповалов.
Вам понадобится (на 4 литра воды кастрюля 6 литров):
- 600 грамм картофеля;
- полстакана пшена;
- 150 грамм моркови;
- 150 грамм лука;
- 50 грамм подсолнечного масла;
- 3 ст. ложки томатной пасты;
- 300 грамм свежей капусты;
- 400 грамм квашеной капусты;
- головка чеснока;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук и обжарить его на сковороде.
Далее к луку добавляем натертую морковь.
Картошку добавляем в кастрюлю и оставляем до закипания.
Когда вода с картошкой закипела, добавляем прмытое пшено.
Теперь к моркови и луку добавляем свежую капусту.
Далее на сковороду добавляем томатную пасту и рассол из квашеной капусты.
Зажарку отправляем в кастрюлю. На этом этапе добавляем лавровый лист, перец горошком, соль и гвоздику.
Теперь в кастрюлю добавляем квашеную капусту. Варим несколько минут.
В самом конце добавляем давленый чеснок и укроп. По желанию можно добавить замороженный сладкий перец, если у вас такой есть.
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