Вкусное первое блюдо с квашеной капустой — видео рецепт

Суп с квашеной капустой. Фото: Freepik

Капустняк из квашеной капусты получается с насыщенным вкусом и замечательным чесночным ароматом. Ознакомьтесь с быстрым рецептом приготовления.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится (на 4 литра воды кастрюля 6 литров):

600 грамм картофеля;

полстакана пшена;

150 грамм моркови;

150 грамм лука;

50 грамм подсолнечного масла;

3 ст. ложки томатной пасты;

300 грамм свежей капусты;

400 грамм квашеной капусты;

головка чеснока;

соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук и обжарить его на сковороде.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее к луку добавляем натертую морковь.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Картошку добавляем в кастрюлю и оставляем до закипания.

Лук и морковь. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Когда вода с картошкой закипела, добавляем прмытое пшено.

Свежая капуста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь к моркови и луку добавляем свежую капусту.

Томатная паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее на сковороду добавляем томатную пасту и рассол из квашеной капусты.

Ларовый лист и перец. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Зажарку отправляем в кастрюлю. На этом этапе добавляем лавровый лист, перец горошком, соль и гвоздику.

Приготовление зажарки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь в кастрюлю добавляем квашеную капусту. Варим несколько минут.

Мороженый перец. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В самом конце добавляем давленый чеснок и укроп. По желанию можно добавить замороженный сладкий перец, если у вас такой есть.

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