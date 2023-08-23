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Рецепт кабачків на вечерю від яких не відірватися

23 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ще один найсмачніший рецепт з кабачка — відео
Страва з кабачків. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці смажені кабачки з начинкою готуються просто, а виходить ну дуже смачно. Скільки різновидів рецептів з кабачків, а один смачніше іншого. Спробуйте приготувати цікавий варіант вечері з цього сезонного овоча. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • кабачки 2 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • часник 3 зубчика;
  • сіль, перець за смаком.

Для начинки:

  • сир 150 гр;
  • яйця  2 шт;
  • майонез  3 ст.л;
  • часник 2 зубчика;
  • помідори  2 шт.

Для кляру:

  • яйця 3 шт;
  • молоко  50-70 мл;
  • борошно 1ст.л
  • сіль, перець за смаком;
  • борошно  100-150 гр;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати кабачки кільцями, досить тоненько. Їх будемо маринувати з тертою цибулею та часником.

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Продукти для рецепту. Фото: YouTube @hospodynya

Спочатку потрібно посолити та додати перець, потім до цибулі з часником додаємо трохи води та кладемо в кабачки.

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Маринад з цибулі та часнику. Фото: YouTube @hospodynya

Все ретельно перемішати та залишити на 20-30 хвилин. 

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Приготування кляру. Фото: YouTube @hospodynya

Далі будемо готувати кляр, для цього беремо 3 яйця, сіль перець та ретельно перемішуємо.

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Смажені кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

Потім додаємо столову ложку борошна та трохи молока. 

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Смажені кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

Починаємо смажити кабачки. Для цього беремо кільце кабачка обмакуємо в муці, потім в клярі та кладемо на пательню. 

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Тертий сир, яйце та часник. Фото: YouTube @hospodynya

Далі будемо готувати начинку для кабачків.

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Начинка з кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Для цього потрібно натерти сир, відварити яйця, нарізати помідор та натерти часник. 

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Начинка для кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Сир, часник та яйце потрібно перемішати. В цю масу додаємо трохи майонезу. 

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Кабачок з начинкою. Фото: YouTube @hospodynya

Начинка майже готова. Беремо кільце кабачка, наносимо начинку, а зверху кладемо помідор. 

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Готові кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

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