Ще один найсмачніший рецепт з кабачка — відео

Рецепт кабачків на вечерю від яких не відірватися
Ці смажені кабачки з начинкою готуються просто, а виходить ну дуже смачно. Скільки різновидів рецептів з кабачків, а один смачніше іншого. Спробуйте приготувати цікавий варіант вечері з цього сезонного овоча.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- кабачки 2 шт;
- цибуля 1 шт;
- часник 3 зубчика;
- сіль, перець за смаком.
Для начинки:
- сир 150 гр;
- яйця 2 шт;
- майонез 3 ст.л;
- часник 2 зубчика;
- помідори 2 шт.
Для кляру:
- яйця 3 шт;
- молоко 50-70 мл;
- борошно 1ст.л
- сіль, перець за смаком;
- борошно 100-150 гр;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати кабачки кільцями, досить тоненько. Їх будемо маринувати з тертою цибулею та часником.
Спочатку потрібно посолити та додати перець, потім до цибулі з часником додаємо трохи води та кладемо в кабачки.
Все ретельно перемішати та залишити на 20-30 хвилин.
Далі будемо готувати кляр, для цього беремо 3 яйця, сіль перець та ретельно перемішуємо.
Потім додаємо столову ложку борошна та трохи молока.
Починаємо смажити кабачки. Для цього беремо кільце кабачка обмакуємо в муці, потім в клярі та кладемо на пательню.
Далі будемо готувати начинку для кабачків.
Для цього потрібно натерти сир, відварити яйця, нарізати помідор та натерти часник.
Сир, часник та яйце потрібно перемішати. В цю масу додаємо трохи майонезу.
Начинка майже готова. Беремо кільце кабачка, наносимо начинку, а зверху кладемо помідор.
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