Ще один найсмачніший рецепт з кабачка — відео

Страва з кабачків. Фото: Freepik

Ці смажені кабачки з начинкою готуються просто, а виходить ну дуже смачно. Скільки різновидів рецептів з кабачків, а один смачніше іншого. Спробуйте приготувати цікавий варіант вечері з цього сезонного овоча.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

кабачки 2 шт;

цибуля 1 шт;

часник 3 зубчика;

сіль, перець за смаком.

Для начинки:

сир 150 гр;

яйця 2 шт;

майонез 3 ст.л;

часник 2 зубчика;

помідори 2 шт.

Для кляру:

яйця 3 шт;

молоко 50-70 мл;

борошно 1ст.л

сіль, перець за смаком;

борошно 100-150 гр;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати кабачки кільцями, досить тоненько. Їх будемо маринувати з тертою цибулею та часником.

Продукти для рецепту. Фото: YouTube @hospodynya

Спочатку потрібно посолити та додати перець, потім до цибулі з часником додаємо трохи води та кладемо в кабачки.

Маринад з цибулі та часнику. Фото: YouTube @hospodynya

Все ретельно перемішати та залишити на 20-30 хвилин.

Приготування кляру. Фото: YouTube @hospodynya

Далі будемо готувати кляр, для цього беремо 3 яйця, сіль перець та ретельно перемішуємо.

Смажені кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

Потім додаємо столову ложку борошна та трохи молока.

Смажені кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

Починаємо смажити кабачки. Для цього беремо кільце кабачка обмакуємо в муці, потім в клярі та кладемо на пательню.

Тертий сир, яйце та часник. Фото: YouTube @hospodynya

Далі будемо готувати начинку для кабачків.

Начинка з кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Для цього потрібно натерти сир, відварити яйця, нарізати помідор та натерти часник.

Начинка для кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Сир, часник та яйце потрібно перемішати. В цю масу додаємо трохи майонезу.

Кабачок з начинкою. Фото: YouTube @hospodynya

Начинка майже готова. Беремо кільце кабачка, наносимо начинку, а зверху кладемо помідор.

Готові кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про рецепт соковитих українських котлет. Щоб приготувати соковиті котлети, потрібно знати всього три секрети: вибрати якісний фарш, додати в нього сало та цибулю і не пересмажити їх. Отримаєте найсоковитіші свинячі котлети у своєму житті з приємним солодким присмаком.