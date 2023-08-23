Еще один вкусный рецепт из кабачка — видео

Рецепт кабачков на ужин от которых не оторваться
Эти жареные кабачки с начинкой готовятся просто, а получается ну очень вкусно, сколько разновидностей рецептов из кабачков, а один вкуснее другого. Попытайтесь приготовить интересный вариант ужина из этого сезонного овоща.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- кабачки 2 шт;
- лук 1 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- соль, перец по вкусу.
Для начинки:
- творог 150 гр;
- яйца 2 шт;
- майонез 3 ст.л;
- чеснок 2 зубчика;
- помидоры 2 шт.
Для кляра:
- яйца 3 шт;
- молоко 50-70 мл;
- мука 1ст.л
- соль, перец по вкусу;
- мука 100-150 гр;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать кабачки кольцами, достаточно тоненько. Их будем мариновать с тертым луком и чесноком.
Сначала нужно посолить и добавить перец, затем к луку с чесноком добавляем немного воды и кладем в кабачки.
Все тщательно перемешать и оставить на 20-30 минут.
Далее будем готовить кляр, для этого берём 3 яйца, соль перец и тщательно перемешиваем.
Затем добавляем столовую ложку муки и немного молока.
Начинаем жарить кабачки. Для этого берем кольцо кабачка обмакиваем в муке, затем в кляре и кладем на сковороду.
Дальше будем готовить начинку для кабачков.
Для этого нужно натереть творог, отварить яйца, нарезать помидор и чеснок натереть.
Сыр, чеснок и яйцо нужно перемешать. В эту массу добавляем немного майонеза.
Начинка практически готова. Берем кольцо кабачка, наносим начинку, а сверху кладем помидор.
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