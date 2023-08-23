Еще один вкусный рецепт из кабачка — видео

Блюдо из кабачков. Фото: Freepik

Эти жареные кабачки с начинкой готовятся просто, а получается ну очень вкусно, сколько разновидностей рецептов из кабачков, а один вкуснее другого. Попытайтесь приготовить интересный вариант ужина из этого сезонного овоща.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

кабачки 2 шт;

лук 1 шт;

чеснок 3 зубчика;

соль, перец по вкусу.

Для начинки:

творог 150 гр;

яйца 2 шт;

майонез 3 ст.л;

чеснок 2 зубчика;

помидоры 2 шт.

Для кляра:

яйца 3 шт;

молоко 50-70 мл;

мука 1ст.л

соль, перец по вкусу;

мука 100-150 гр;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачки кольцами, достаточно тоненько. Их будем мариновать с тертым луком и чесноком.

Продукты для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Сначала нужно посолить и добавить перец, затем к луку с чесноком добавляем немного воды и кладем в кабачки.

Маринад с луком и чесноком. Фото: YouTube @hospodynya

Все тщательно перемешать и оставить на 20-30 минут.

Приготовление кляра. Фото: YouTube @hospodynya

Далее будем готовить кляр, для этого берём 3 яйца, соль перец и тщательно перемешиваем.

Жареные кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

Затем добавляем столовую ложку муки и немного молока.

Жареные кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

Начинаем жарить кабачки. Для этого берем кольцо кабачка обмакиваем в муке, затем в кляре и кладем на сковороду.

Тертый сыр, яйцо и чеснок. Фото: YouTube @hospodynya

Дальше будем готовить начинку для кабачков.

Начинка из кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Для этого нужно натереть творог, отварить яйца, нарезать помидор и чеснок натереть.

Начинка для кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Сыр, чеснок и яйцо нужно перемешать. В эту массу добавляем немного майонеза.

Кабачок с начинкой. Фото: YouTube @hospodynya

Начинка практически готова. Берем кольцо кабачка, наносим начинку, а сверху кладем помидор.

Готовые кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

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