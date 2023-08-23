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Рецепт кабачков на ужин от которых не оторваться

23 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Еще один вкусный рецепт из кабачка — видео
Блюдо из кабачков. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти жареные кабачки с начинкой готовятся просто, а получается ну очень вкусно, сколько разновидностей рецептов из кабачков, а один вкуснее другого. Попытайтесь приготовить интересный вариант ужина из этого сезонного овоща.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • кабачки 2 шт;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • соль, перец по вкусу.

Для начинки:

  • творог 150 гр;
  • яйца 2 шт;
  • майонез 3 ст.л;
  • чеснок 2 зубчика;
  • помидоры 2 шт.

Для кляра:

  • яйца 3 шт;
  • молоко 50-70 мл;
  • мука 1ст.л
  • соль, перец по вкусу;
  • мука 100-150 гр;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачки кольцами, достаточно тоненько. Их будем мариновать с тертым луком и чесноком.

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Продукты для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Сначала нужно посолить и добавить перец, затем к луку с чесноком добавляем немного воды и кладем в кабачки.

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Маринад с луком и чесноком. Фото: YouTube @hospodynya

Все тщательно перемешать и оставить на 20-30 минут.

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Приготовление кляра. Фото: YouTube @hospodynya

Далее будем готовить кляр, для этого берём 3 яйца, соль перец и тщательно перемешиваем.

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Жареные кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

Затем добавляем столовую ложку муки и немного молока.

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Жареные кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

Начинаем жарить кабачки. Для этого берем кольцо кабачка обмакиваем в муке, затем в кляре и кладем на сковороду.

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Тертый сыр, яйцо и чеснок. Фото: YouTube @hospodynya

Дальше будем готовить начинку для кабачков.

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Начинка из кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Для этого нужно натереть творог, отварить яйца, нарезать помидор и чеснок натереть.

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Начинка для кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Сыр, чеснок и яйцо нужно перемешать. В эту массу добавляем немного майонеза.

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Кабачок с начинкой. Фото: YouTube @hospodynya

Начинка практически готова. Берем кольцо кабачка, наносим начинку, а сверху кладем помидор.

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Готовые кабачки. Фото: YouTube @hospodynya

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