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Рецепт італійського пирога "12 ложок", для якого не знадобляться ваги

14 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний і простий домашній пиріг — відео рецепт
Приготування пирога. Фото: Pexels
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний, м'який пиріг з вологим м'якушем і лимонним ароматом. Готується просто, найголовніша перевага, що для приготування цієї випічки не потрібні ваги.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • цукор 12 ст.л.;
  • олія без запаху 12 ст.л.;
  • молоко 12 ст.л.;
  • борошно 12 ст.л. з невеликою гіркою (близько 250 г);
  • розпушувач 1 ч.л. з гіркою (6 г);
  • сіль;
  • 3 великі яйця;
  • цедра та сік половини лимона;
  • ванільний цукор 10 г або щіпка ваніліну.

Спосіб приготування

До яєць додати щіпку солі, 12 ст.л. цукру, ванільний цукор або щіпку ваніліну. Збити до пишної світлої маси близько 3-4 хвилин.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі додати 12 ст.л. молока, 12 ст.л. рослинної олії, цедру та сік лимона.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати 12 ст.л. борошна з розпушувачем, додати до решти інгредієнтів.

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Додавання олії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно та стінки форми змастити вершковим маслом, посипати борошном.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити тісто у форму, випікати 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

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Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий пиріг посипати цукровою пудрою.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пиріг виходить вологим та дуже ароматним.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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