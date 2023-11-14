Дуже смачний і простий домашній пиріг — відео рецепт

Приготування пирога. Фото: Pexels

Дуже смачний, м'який пиріг з вологим м'якушем і лимонним ароматом. Готується просто, найголовніша перевага, що для приготування цієї випічки не потрібні ваги.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

цукор 12 ст.л.;

олія без запаху 12 ст.л.;

молоко 12 ст.л.;

борошно 12 ст.л. з невеликою гіркою (близько 250 г);

розпушувач 1 ч.л. з гіркою (6 г);

сіль;

3 великі яйця;

цедра та сік половини лимона;

ванільний цукор 10 г або щіпка ваніліну.

Спосіб приготування

До яєць додати щіпку солі, 12 ст.л. цукру, ванільний цукор або щіпку ваніліну. Збити до пишної світлої маси близько 3-4 хвилин.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі додати 12 ст.л. молока, 12 ст.л. рослинної олії, цедру та сік лимона.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати 12 ст.л. борошна з розпушувачем, додати до решти інгредієнтів.

Додавання олії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно та стінки форми змастити вершковим маслом, посипати борошном.

Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити тісто у форму, випікати 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий пиріг посипати цукровою пудрою.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пиріг виходить вологим та дуже ароматним.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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