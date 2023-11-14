Дуже смачний і простий домашній пиріг — відео рецепт

Рецепт італійського пирога "12 ложок", для якого не знадобляться ваги
Дуже смачний, м'який пиріг з вологим м'якушем і лимонним ароматом. Готується просто, найголовніша перевага, що для приготування цієї випічки не потрібні ваги.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цукор 12 ст.л.;
- олія без запаху 12 ст.л.;
- молоко 12 ст.л.;
- борошно 12 ст.л. з невеликою гіркою (близько 250 г);
- розпушувач 1 ч.л. з гіркою (6 г);
- сіль;
- 3 великі яйця;
- цедра та сік половини лимона;
- ванільний цукор 10 г або щіпка ваніліну.
Спосіб приготування
До яєць додати щіпку солі, 12 ст.л. цукру, ванільний цукор або щіпку ваніліну. Збити до пишної світлої маси близько 3-4 хвилин.
Далі додати 12 ст.л. молока, 12 ст.л. рослинної олії, цедру та сік лимона.
Змішати 12 ст.л. борошна з розпушувачем, додати до решти інгредієнтів.
Дно та стінки форми змастити вершковим маслом, посипати борошном.
Вилити тісто у форму, випікати 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.
Готовий пиріг посипати цукровою пудрою.
Пиріг виходить вологим та дуже ароматним.
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