Очень вкусный и простой домашний пирог — видео рецепт

Приготовление пирога. Фото: Pexels

Очень вкусный, мягкий пирог с влажным мякишем и лимонным ароматом. Готовится просто, самое главное преимущество, что для приготовления этой выпечки не нужны весы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сахар 12 ст.л.;

растительное масло без запаха 12 ст.л.;

молоко 12 ст.л.;

мука 12 ст.л. с небольшой горкой (около 250 г);

разрыхлитель 1 ч.л. с горкой (6 г);

соль;

3 крупных яйца;

цедра и сок половины лимона;

ванильный сахар 10 г или щепотка ванилина.

Способ приготовления

К яйцам добавить щепотку соли, 12 ст.л. сахара, ванильный сахар или щепотку ванилина. Взбить до пышной светлой массы около 3-4 минут.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее добавить 12 ст.л. молока, 12 ст.л. растительного масла, цедру и сок лимона.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать 12 ст.л. муки с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам.

Добавление растительного масла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно и стенки формы смазать сливочным маслом, посыпать мукой.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.

Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пирог получается влажным и очень ароматным.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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