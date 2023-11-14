Очень вкусный и простой домашний пирог — видео рецепт

Рецепт итальянского пирога "12 ложек", для которого не понадобятся весы
Очень вкусный, мягкий пирог с влажным мякишем и лимонным ароматом. Готовится просто, самое главное преимущество, что для приготовления этой выпечки не нужны весы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сахар 12 ст.л.;
- растительное масло без запаха 12 ст.л.;
- молоко 12 ст.л.;
- мука 12 ст.л. с небольшой горкой (около 250 г);
- разрыхлитель 1 ч.л. с горкой (6 г);
- соль;
- 3 крупных яйца;
- цедра и сок половины лимона;
- ванильный сахар 10 г или щепотка ванилина.
Способ приготовления
К яйцам добавить щепотку соли, 12 ст.л. сахара, ванильный сахар или щепотку ванилина. Взбить до пышной светлой массы около 3-4 минут.
Далее добавить 12 ст.л. молока, 12 ст.л. растительного масла, цедру и сок лимона.
Смешать 12 ст.л. муки с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам.
Дно и стенки формы смазать сливочным маслом, посыпать мукой.
Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.
Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
Пирог получается влажным и очень ароматным.
Раньше мы писали о самом простом идеальном рецепте шарлотки с яблоками.
Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут без раскатки лепешек.
Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.
Читайте Новини.LIVE!