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Рецепт итальянского пирога "12 ложек", для которого не понадобятся весы

14 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и простой домашний пирог — видео рецепт
Приготовление пирога. Фото: Pexels
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный, мягкий пирог с влажным мякишем и лимонным ароматом. Готовится просто, самое главное преимущество, что для приготовления этой выпечки не нужны весы. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • сахар 12 ст.л.;
  • растительное масло без запаха 12 ст.л.;
  • молоко 12 ст.л.;
  • мука 12 ст.л. с небольшой горкой (около 250 г);
  • разрыхлитель 1 ч.л. с горкой (6 г);
  • соль;
  • 3 крупных яйца;
  • цедра и сок половины лимона;
  • ванильный сахар 10 г или щепотка ванилина.

Способ приготовления 

К яйцам добавить щепотку соли, 12 ст.л. сахара, ванильный сахар или щепотку ванилина. Взбить до пышной светлой массы около 3-4 минут.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее добавить 12 ст.л. молока, 12 ст.л. растительного масла, цедру и сок лимона. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать 12 ст.л. муки с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам.

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Добавление растительного масла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно и стенки формы смазать сливочным маслом, посыпать мукой. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.

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Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пирог получается влажным и очень ароматным. 

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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