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Рецепт ідеальної запіканки з картоплею та куркою

8 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт картоплі з гарбузом — відео рецепт
Запіканка з картоплею та куркою. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Запечена курка з гарбузом та вершками — простий осінній рецепт на кожен день або навіть на святковий стіл. Якщо ви не знаєте, що приготувати на вечерю просто і швидко, то ніжні курячі гомілки та ароматні овочі, запечені в духовці, стануть справжньою знахідкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • картопля 3 шт.;
  • гарбуз 500 г;
  • перець солодкий 1 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • курячі стегенця 1 кг;
  • вершки 300 мл;
  • сіль;
  • італійські трави;
  • аджика суха;
  • олія 30 мл;
  • приправа до курки 5 г.

Спосіб приготування

Беремо курячі гомілки чи інші частини курки. Додаємо сіль та улюблені спеції.

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Курка у спеціях. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо рослинну олію та суху аджику, якщо у вас така є. Все ретельно перемішати.

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Гарбуз та картопля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати великими шматочками гарбуз.

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Овочі у формі для запікання. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо картоплю та цибулю. Всі овочі відправляємо у форму для запікання та додаємо сіль та інші спеції до смаку.

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Курячі гомілки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До овочів додаємо курячі гомілки, все ретельно перемішаємо.

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Курка і овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі та гомілки потрібно залити вершками.

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Курка і овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Випікаємо при 180 градусах протягом 1 години.

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