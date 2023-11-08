Рецепт картоплі з гарбузом — відео рецепт

Запіканка з картоплею та куркою. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Запечена курка з гарбузом та вершками — простий осінній рецепт на кожен день або навіть на святковий стіл. Якщо ви не знаєте, що приготувати на вечерю просто і швидко, то ніжні курячі гомілки та ароматні овочі, запечені в духовці, стануть справжньою знахідкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

картопля 3 шт.;

гарбуз 500 г;

перець солодкий 1 шт.;

цибуля 1 шт.;

курячі стегенця 1 кг;

вершки 300 мл;

сіль;

італійські трави;

аджика суха;

олія 30 мл;

приправа до курки 5 г.

Спосіб приготування

Беремо курячі гомілки чи інші частини курки. Додаємо сіль та улюблені спеції.

Курка у спеціях. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо рослинну олію та суху аджику, якщо у вас така є. Все ретельно перемішати.

Гарбуз та картопля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати великими шматочками гарбуз.

Овочі у формі для запікання. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо картоплю та цибулю. Всі овочі відправляємо у форму для запікання та додаємо сіль та інші спеції до смаку.

Курячі гомілки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До овочів додаємо курячі гомілки, все ретельно перемішаємо.

Курка і овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі та гомілки потрібно залити вершками.

Курка і овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Випікаємо при 180 градусах протягом 1 години.

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