Рецепт картофеля с тыквой — видео

Рецепт идеальной запеканки с картофелем и курицей
Запеченная курица с тыквой и сливками — простой осенний рецепт на каждый день или даже на праздничный стол. Если вы не знаете, что приготовить на ужин просто и быстро, то нежные куриные ножки, ароматные овощи, запеченные в духовке, станут настоящей находкой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- картофель 3 шт.;
- тыква 500 г;
- перец сладкий 1 шт.;
- лук 1 шт.;
- куриные окорочка 1 кг;
- сливки 300 мл;
- соль;
- итальянские травы;
- аджика сухая;
- масло 30 мл;
- приправа к курице 5 г.
Способ приготовления
Берем куриные голени или другие части курицы. Добавляем соль и любимые специи.
Добавляем растительное масло и сухую аджику, если у вас такое есть. Все тщательно перемешать.
Далее нужно нарезать большими кусочками тыкву.
Нарезаем картофель и лук. Все овощи отправляем в форму для запекания и добавляем соль и другие специи по вкусу.
К овощам добавляем куриные ножки, все тщательно перемешиваем.
Овощи и ножки нужно залить сливками.
Выпекаем при 180 градусах в течение 1 часа.
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