Рецепт картофеля с тыквой — видео

Запеканка с картофелем и курицей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Запеченная курица с тыквой и сливками — простой осенний рецепт на каждый день или даже на праздничный стол. Если вы не знаете, что приготовить на ужин просто и быстро, то нежные куриные ножки, ароматные овощи, запеченные в духовке, станут настоящей находкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель 3 шт.;

тыква 500 г;

перец сладкий 1 шт.;

лук 1 шт.;

куриные окорочка 1 кг;

сливки 300 мл;

соль;

итальянские травы;

аджика сухая;

масло 30 мл;

приправа к курице 5 г.

Способ приготовления

Берем куриные голени или другие части курицы. Добавляем соль и любимые специи.

Курица в специях. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем растительное масло и сухую аджику, если у вас такое есть. Все тщательно перемешать.

Тыква и картошка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать большими кусочками тыкву.

Овощи в форме для зепекания. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем картофель и лук. Все овощи отправляем в форму для запекания и добавляем соль и другие специи по вкусу.

Куриные ножки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К овощам добавляем куриные ножки, все тщательно перемешиваем.

Курица и овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи и ножки нужно залить сливками.

Курица и овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выпекаем при 180 градусах в течение 1 часа.

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников.

Также мы писали о рецепте оригинального блюда из фарша вместо котлет.

Еще советуем ознакомиться, как приготовить сочные котлеты по рецепту бабушки.