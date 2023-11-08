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Рецепт идеальной запеканки с картофелем и курицей

8 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт картофеля с тыквой — видео
Запеканка с картофелем и курицей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Запеченная курица с тыквой и сливками — простой осенний рецепт на каждый день или даже на праздничный стол. Если вы не знаете, что приготовить на ужин просто и быстро, то нежные куриные ножки, ароматные овощи, запеченные в духовке, станут настоящей находкой. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится: 

  • картофель 3 шт.;
  • тыква 500 г;
  • перец сладкий 1 шт.;
  • лук 1 шт.;
  • куриные окорочка 1 кг;
  • сливки 300 мл;
  • соль; 
  • итальянские травы;
  • аджика сухая;
  • масло 30 мл;
  • приправа к курице 5 г.

Способ приготовления 

Берем куриные голени или другие части курицы. Добавляем соль и любимые специи.

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Курица в специях. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем растительное масло и сухую аджику, если у вас такое есть. Все тщательно перемешать.

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Тыква и картошка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать большими кусочками тыкву.

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Овощи в форме для зепекания. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем картофель и лук. Все овощи отправляем в форму для запекания и добавляем соль и другие специи по вкусу.

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Куриные ножки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К овощам добавляем куриные ножки, все тщательно перемешиваем.

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Курица и овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи и ножки нужно залить сливками.

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Курица и овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выпекаем при 180 градусах в течение 1 часа.

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