Як приготувати соус для шаурми в домашніх умовах — покроковий рецепт

Шаурма з м'ясом та овочами. Фото: Freepik

Приготування соусу для шаурми — це мистецтво, яке може перетворити звичайну закуску на справжній кулінарний шедевр. Соус додає соковитість, роблячи шаурму більш ароматною та насиченою.

Новини.LIVE. зібрали рецепти та кілька варіацій соусів, які ідеально підійдуть для шаурми.

Читайте також:

Соус для шаурми — це важливий компонент, який надає страві особливого смаку і текстури. Спробуйте різні рецепти та знайдіть той, який стане вашим улюбленим.

Класичний часниковий соус

Шаурма та спеції. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

200 г сметани чи натурального йогурту

2-3 зубчики часнику

1 ст. л. лимонного соку

сіль за смаком

перець за смаком

пучок свіжої зелені (кріп, петрушка).

Спосіб приготування

Очистіть часник і подрібніть його ножем або за допомогою часникодавки.

У мисці змішайте сметану або йогурт із подрібненим часником.

Дрібно наріжте зелень і додайте в соус. Додайте лимонний сік, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте.

Дайте соусу настоятися в холодильнику щонайменше 30 хвилин, щоб смаки змішалися.

Йогуртово-огірковий соус (Цацикі)

Шаурма та картопля. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

200 г натурального йогурту;

1 свіжий огірок;

2 зубчики часнику;

1 ст. л. лимонного соку;

1 ст. л. оливкової олії;

сіль за смаком.

кріп або м'ята на смак.

Спосіб приготування

Очистіть огірок від шкірки, натріть його на дрібній тертці та відіжміть зайву рідину.

У мисці з'єднайте йогурт, натертий огірок, подрібнений часник, лимонний сік та оливкову олію.

Додайте сіль та дрібно нарізану зелень за смаком.

Дайте соусу настоятися у холодильнику 1 годину.

Пікантний томатний соус

Шаурма та перець. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

200 г томатного пюре чи пасти;

2 зубчики часнику;

1 маленька цибулина;

1 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. цукру;

1 ч. л. оцту;

червоний мелений перець за смаком;

сіль за смаком;

пучок свіжого базиліку.

Спосіб приготування

Очистіть і дрібно наріжте цибулю та часник.

На розігрітій сковороді з оливковою олією обсмажте цибулю до золотистого кольору, потім додайте часник і обсмажте ще хвилину.

Влийте томатне пюре, додайте цукор, оцет, сіль та перець. Гасіть на середньому вогні 10 хвилин.

Зніміть з вогню, додайте дрібно нарізаний базилік і дайте охолонути соусу.

Соус на основі майонезу та кетчупу

100 г майонезу;

100 г кетчупу;

1 ст. л. гірчиці;

1 ст. л. лимонного соку;

2 зубчики часнику;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

У мисці з'єднайте майонез, кетчуп, гірчицю та лимонний сік.

Подрібніть часник і додайте до соусу. Додайте сіль та перець за смаком.

Ретельно перемішайте усі інгредієнти до однорідної консистенції.

Варіації та поради

Експериментуйте з додаванням різних трав, таких як орегано, чебрець або розмарин, щоб надати соусу унікального смаку.

Якщо любите гостре, додайте до соусу трохи чилі або табаско.

Можна використовувати грецький йогурт, сметану або навіть сир сир для створення більш густого і насиченого соусу.

Раніше ми писали ідеальний рецепт домашньої соковитої шаурми з куркою .

Ще ми розповідали про бешамель — дієві поради, як приготувати цей соус без грудочок.

Також ми розповідали про смачний і швидкий перекус з батона та консерви за одну хвилину.