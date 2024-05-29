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Рецепт идеального соуса для шаурмы — обязательно сохраните

29 мая 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить соус для шаурмы в домашних условиях — пошаговый рецепт
Шаурма с мясом и овощами. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Приготовление соуса для шаурмы — это искусство, которое может превратить обычную закуску в настоящий кулинарный шедевр. Соус добавляет сочность, делая шаурму более ароматной и насыщенной. 

Новини.LIVE. собрали рецепты и несколько вариаций соусов, которые идеально подойдут для шаурмы.

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Соус для шаурмы — это важный компонент, который придает блюду особый вкус и текстуру. Попробуйте разные рецепты и найдите тот, который станет вашим любимым. 

Классический чесночный соус

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Шаурма и специи. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 200 г сметаны или натурального йогурта
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • пучок свежей зелени (укроп, петрушка).

Способ приготовления

Очистите чеснок и измельчите его ножом или с помощью чеснокодавки.

В миске смешайте сметану или йогурт с измельченным чесноком.

Мелко нарежьте зелень и добавьте ее в соус. Добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

Дайте соусу настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы вкусы смешались.

Йогуртово-огуречный соус (Цацики)

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Шаурма и картошка. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 200 г натурального йогурта;
  • 1 свежий огурец;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • соль по вкусу.
  • укроп или мята по вкусу.

Способ приготовления

Очистите огурец от кожуры, натрите его на мелкой терке и отожмите лишнюю жидкость.

В миске соедините йогурт, натертый огурец, измельченный чеснок, лимонный сок и оливковое масло.

Добавьте соль и мелко нарезанную зелень по вкусу.

Дайте соусу настояться в холодильнике 1 час.

Пикантный томатный соус

шаурма в египте
Шаурма и перец. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 200 г томатного пюре или пасты;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 маленькая луковица;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. уксуса;
  • красный молотый перец по вкусу;
  • соль по вкусу;
  • пучок свежего базилика.

Способ приготовления

Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок.

На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту.

Влейте томатное пюре, добавьте сахар, уксус, соль и перец. Тушите на среднем огне 10 минут.

Снимите с огня, добавьте мелко нарезанный базилик и дайте соусу остыть.

Соус на основе майонеза и кетчупа

  • 100 г майонеза;
  • 100 г кетчупа;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления 

В миске соедините майонез, кетчуп, горчицу и лимонный сок.

Измельчите чеснок и добавьте в соус. Добавьте соль и перец по вкусу.

Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Вариации и советы

Экспериментируйте с добавлением разных трав, таких как орегано, тимьян или розмарин, чтобы придать соусу уникальный вкус.

Если любите острое, добавьте в соус немного чили или табаско.

Можно использовать греческий йогурт, сметану или даже творожный сыр для создания более густого и насыщенного соуса.

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