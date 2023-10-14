Свинячі ребра в смачному соусі — відео рецепт

Свинячі ребра. Фото: Freepik

Дуже соковиті, м'які, ніжні, ароматні реберця у духовці — вони виходять дуже смачними. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

свинячі ребра 1,5 кг;

сіль 1,5 ч.л. (за смаком);

чорний мелений перець за смаком;

сушений часник за смаком;

кетчуп 4 ст.

соєвий соус 4 ст.л;

мед 1 ч. л;

гірчиця 1 ст.

вустерський соус (якщо є) 1-2 ст.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно свинячі реберця посолити за смаком, приправити сушеним часником і чорним меленим перцем.

Свинячі ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі їх потрібно запікати на решітці одну годину при температурі 200 градусів.

Свинячі ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім необхідно дістати реберця з духовки, обгорнути в два шари фольги, випікати ще 1 годину 15 хвилин при температурі 200 градусів.

Свинячі ребра на решітці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спочатку реберця підрум'янилися, а тепер вони добре протомляться. В результаті в нас вийде м'яке, ніжне та дуже соковите м'ясо.

Свинячі ребра в духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тим часом приготуємо глазур. Змішаємо всі інгредієнти, кетчуп, соєвий соус, мед, гірчицю, соус вустерський. Дамо закипіти і варимо на маленькому вогні 5 хвилин.

Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишився останній етап приготування.

Ребра у соусі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Реберця дістаємо з фольги, змащуємо їх глазур'ю і відправляємо в духовку на 15 хвилин.

Свинячі ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все готово! Аромат просто неймовірний — ніхто не встоїть перед такою смакотою.

Свинячі ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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