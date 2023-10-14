Свинячі ребра в смачному соусі — відео рецепт

Рецепт ідеальних свинячих реберець у духовці
Дуже соковиті, м'які, ніжні, ароматні реберця у духовці — вони виходять дуже смачними. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- свинячі ребра 1,5 кг;
- сіль 1,5 ч.л. (за смаком);
- чорний мелений перець за смаком;
- сушений часник за смаком;
- кетчуп 4 ст.
- соєвий соус 4 ст.л;
- мед 1 ч. л;
- гірчиця 1 ст.
- вустерський соус (якщо є) 1-2 ст.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно свинячі реберця посолити за смаком, приправити сушеним часником і чорним меленим перцем.
Далі їх потрібно запікати на решітці одну годину при температурі 200 градусів.
Потім необхідно дістати реберця з духовки, обгорнути в два шари фольги, випікати ще 1 годину 15 хвилин при температурі 200 градусів.
Спочатку реберця підрум'янилися, а тепер вони добре протомляться. В результаті в нас вийде м'яке, ніжне та дуже соковите м'ясо.
Тим часом приготуємо глазур. Змішаємо всі інгредієнти, кетчуп, соєвий соус, мед, гірчицю, соус вустерський. Дамо закипіти і варимо на маленькому вогні 5 хвилин.
Залишився останній етап приготування.
Реберця дістаємо з фольги, змащуємо їх глазур'ю і відправляємо в духовку на 15 хвилин.
Все готово! Аромат просто неймовірний — ніхто не встоїть перед такою смакотою.
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