Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт идеальных свиных ребрышек в духовке arrow

Рецепт идеальных свиных ребрышек в духовке

14 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Свиные ребра в вкусном соусе — видео рецепт
Свиные ребра. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень сочные, мягкие, нежные, ароматные ребрышки в духовке — они получаются очень вкусными. Обязательно попробуйте приготовить

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • свиные ребра 1,5 кг;
  • соль 1,5 ч.л. (по вкусу);
  • черный молотый перец по вкусу;
  • сушеный чеснок по вкусу;
  • кетчуп 4 ст.л;
  • соевый соус 4 ст.л;
  • мед 1 ч.л;
  • горчица 1 ст.л;
  • вустерский соус (если есть) 1-2 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала нужно свиные ребрышки посолить по вкусу, приправить сушеным чесноком и черным молотым перцем.

null
Свиные ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее их нужно запекать на решетке 1 час при температуре 200 градусов.

null
Свиные ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо достать ребрышки из духовки, упаковать в 2 слоя фольги, выпекать еще 1 час 15 минут при температуре 200 градусов. 

null
Свиные ребра на решетке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сначала ребрышки подрумянились, а теперь они хорошо протомятся. В результате у нас получится мягкое, нежное и очень сочное мясо.

null
Свиные ребра в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем приготовим глазурь. Смешаем все ингредиенты, кетчуп, соевый соус, мед, горчицу, вустерский соус. Дадим закипеть и варим на маленьком огне 5 минут.

null
Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остался последний этап приготовления.

null
Ребра в соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ребрышки достаем из фольги, смазываем их глазурью и отправляем в духовку на 15 минут. 

null
Свиные ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все готово! Аромат просто невероятный — никто не устоит перед такой вкуснятиной. 

null
Свиные ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про то, как приготовить сочные котлеты из детства по рецепту бабушки. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз