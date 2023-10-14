Свиные ребра в вкусном соусе — видео рецепт

Рецепт идеальных свиных ребрышек в духовке
Очень сочные, мягкие, нежные, ароматные ребрышки в духовке — они получаются очень вкусными. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свиные ребра 1,5 кг;
- соль 1,5 ч.л. (по вкусу);
- черный молотый перец по вкусу;
- сушеный чеснок по вкусу;
- кетчуп 4 ст.л;
- соевый соус 4 ст.л;
- мед 1 ч.л;
- горчица 1 ст.л;
- вустерский соус (если есть) 1-2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно свиные ребрышки посолить по вкусу, приправить сушеным чесноком и черным молотым перцем.
Далее их нужно запекать на решетке 1 час при температуре 200 градусов.
Затем необходимо достать ребрышки из духовки, упаковать в 2 слоя фольги, выпекать еще 1 час 15 минут при температуре 200 градусов.
Сначала ребрышки подрумянились, а теперь они хорошо протомятся. В результате у нас получится мягкое, нежное и очень сочное мясо.
Тем временем приготовим глазурь. Смешаем все ингредиенты, кетчуп, соевый соус, мед, горчицу, вустерский соус. Дадим закипеть и варим на маленьком огне 5 минут.
Остался последний этап приготовления.
Ребрышки достаем из фольги, смазываем их глазурью и отправляем в духовку на 15 минут.
Все готово! Аромат просто невероятный — никто не устоит перед такой вкуснятиной.
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