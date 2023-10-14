Свиные ребра в вкусном соусе — видео рецепт

Свиные ребра. Фото: Freepik

Очень сочные, мягкие, нежные, ароматные ребрышки в духовке — они получаются очень вкусными. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свиные ребра 1,5 кг;

соль 1,5 ч.л. (по вкусу);

черный молотый перец по вкусу;

сушеный чеснок по вкусу;

кетчуп 4 ст.л;

соевый соус 4 ст.л;

мед 1 ч.л;

горчица 1 ст.л;

вустерский соус (если есть) 1-2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно свиные ребрышки посолить по вкусу, приправить сушеным чесноком и черным молотым перцем.

Свиные ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее их нужно запекать на решетке 1 час при температуре 200 градусов.

Свиные ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо достать ребрышки из духовки, упаковать в 2 слоя фольги, выпекать еще 1 час 15 минут при температуре 200 градусов.

Свиные ребра на решетке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сначала ребрышки подрумянились, а теперь они хорошо протомятся. В результате у нас получится мягкое, нежное и очень сочное мясо.

Свиные ребра в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем приготовим глазурь. Смешаем все ингредиенты, кетчуп, соевый соус, мед, горчицу, вустерский соус. Дадим закипеть и варим на маленьком огне 5 минут.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остался последний этап приготовления.

Ребра в соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ребрышки достаем из фольги, смазываем их глазурью и отправляем в духовку на 15 минут.

Свиные ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все готово! Аромат просто невероятный — никто не устоит перед такой вкуснятиной.

Свиные ребра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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