Смачні та ніжні сирники без борошна — відео рецепт

Сирники без борошна. Фото: Freepik

Ці сирники виходять дуже смачними. Також вони відрізняються тим, що в цьому рецепті немає борошна, тільки манна крупа. Завдяки манній крупі, сирники будуть дуже гарної форми.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашні рецепти від Natalia Sus.

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Вам знадобиться:

400г кисломолочного сиру;

1 яйце;

3 ст.л. цукру;

40г манки;

борошно для посипання;

олія для смаження.

Вам знадобиться:

Спочатку потрібно взяти 400 грамів кисломолочного сиру, розім'яти до однорідності або перетерти через сито. ї

Кисломолочний сир. Фото: YouTube @nataliasus4089

Окремо потрібно взбити яйце та три столові ложк цукру. Додати цю суміш до кисломолочного сиру, все ретельно перемішати.

Кисломолочний сир та яйця. Фото: YouTube @nataliasus4089

Потім потрібно додати 40 грамів манки. Також за смаком можна додати ванільний цукор або лимонну цедру.

Тісто для сирників. Фото: YouTube @nataliasus4089

Далі потрібно сформувати сирники на посипаній борошном поверхні.

Тісто для сирників. Фото: YouTube @nataliasus4089

Починаємо смажити сирники на сковороді з обох сторін до готовності.

Сирники на пательні. Фото: YouTube @nataliasus4089

Подавати сирники можна зі сметаною чи улюбленим доповненням.

Готові сирники. Фото: YouTube @nataliasus4089

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