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Рецепт ідеальних сирників без борошна

25 вересня 2023 06:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні та ніжні сирники без борошна — відео рецепт
Сирники без борошна. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці сирники виходять дуже смачними. Також вони відрізняються тим, що в цьому рецепті немає борошна, тільки манна крупа. Завдяки манній крупі, сирники будуть дуже гарної форми

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашні рецепти від Natalia Sus

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Вам знадобиться: 

  • 400г кисломолочного сиру;
  • 1 яйце;
  • 3 ст.л. цукру;
  • 40г манки;
  • борошно для посипання;
  • олія для смаження. 

Вам знадобиться: 

Спочатку потрібно взяти 400 грамів кисломолочного сиру, розім'яти до однорідності або перетерти через сито. ї

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @nataliasus4089

Окремо потрібно взбити яйце та три столові ложк цукру. Додати цю суміш до кисломолочного сиру, все ретельно перемішати. 

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Кисломолочний сир та яйця. Фото: YouTube @nataliasus4089

Потім потрібно додати 40 грамів манки. Також за смаком можна додати ванільний цукор або лимонну цедру. 

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Тісто для сирників. Фото: YouTube @nataliasus4089

Далі потрібно сформувати сирники на посипаній борошном поверхні. 

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Тісто для сирників. Фото: YouTube @nataliasus4089

Починаємо смажити сирники на сковороді з обох сторін до готовності. 

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Сирники на пательні. Фото: YouTube @nataliasus4089

Подавати сирники можна зі сметаною чи улюбленим доповненням. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @nataliasus4089

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