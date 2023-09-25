Смачні та ніжні сирники без борошна — відео рецепт

Рецепт ідеальних сирників без борошна
Ці сирники виходять дуже смачними. Також вони відрізняються тим, що в цьому рецепті немає борошна, тільки манна крупа. Завдяки манній крупі, сирники будуть дуже гарної форми.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашні рецепти від Natalia Sus.
Вам знадобиться:
- 400г кисломолочного сиру;
- 1 яйце;
- 3 ст.л. цукру;
- 40г манки;
- борошно для посипання;
- олія для смаження.
Вам знадобиться:
Спочатку потрібно взяти 400 грамів кисломолочного сиру, розім'яти до однорідності або перетерти через сито. ї
Окремо потрібно взбити яйце та три столові ложк цукру. Додати цю суміш до кисломолочного сиру, все ретельно перемішати.
Потім потрібно додати 40 грамів манки. Також за смаком можна додати ванільний цукор або лимонну цедру.
Далі потрібно сформувати сирники на посипаній борошном поверхні.
Починаємо смажити сирники на сковороді з обох сторін до готовності.
Подавати сирники можна зі сметаною чи улюбленим доповненням.
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