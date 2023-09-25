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Рецепт идеальных сырников без муки

25 сентября 2023 06:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные и нежные сырники без муки — видео рецепт
Сырники без муки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти сырники получаются очень вкусными. Также они отличаются тем, что в этом рецепте нет муки, только манная крупа. Благодаря манной крупе, сырники будут очень хорошей формы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашние рецепты от Natalia Sus.

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Вам понадобится:

  • 400г кисломолочного творога;
  • 1 яйцо;
  • 3 ст.л. сахара;
  • 40г манки;
  • мука для посыпки;
  • масло для жарки.

Вам понадобится:

Сначала нужно взять 400 г кисломолочного сыра, размять до однородности или перетереть через сито. е

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Кисломолочный творог. Фото: YouTube @nataliasus4089

Отдельно нужно взбить яйцо и три столовых ложки сахара. Добавить эту смесь в кисломолочный сыр, все тщательно перемешать.

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Кисломолочный творог и яйца. Фото: YouTube @nataliasus4089

Затем нужно добавить 40 граммов манки. Также по вкусу можно добавить ванильный сахар или лимонную цедру.

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Тесто для сырников. Фото: YouTube @nataliasus4089

Далее нужно сформировать сырники на посыпанной мукой поверхности.

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Тесто для сырников. Фото: YouTube @nataliasus4089

Начинаем жарить сырники на сковороде с обеих сторон до готовности.

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Сырники на сковороде. Фото: YouTube @nataliasus4089

Подавать сырники можно со сметаной или излюбленным дополнением.

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Готовые сырники. Фото: YouTube @nataliasus4089

Раньше мы писали о рецепте сырников в духовке, которые обожают дети.

Также напомним о простом рецепте сырников на сковороде.

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными. Они будут максимально творожны, без муки.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

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