Вкусные и нежные сырники без муки — видео рецепт

Рецепт идеальных сырников без муки
Эти сырники получаются очень вкусными. Также они отличаются тем, что в этом рецепте нет муки, только манная крупа. Благодаря манной крупе, сырники будут очень хорошей формы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашние рецепты от Natalia Sus.
Вам понадобится:
- 400г кисломолочного творога;
- 1 яйцо;
- 3 ст.л. сахара;
- 40г манки;
- мука для посыпки;
- масло для жарки.
Вам понадобится:
Сначала нужно взять 400 г кисломолочного сыра, размять до однородности или перетереть через сито. е
Отдельно нужно взбить яйцо и три столовых ложки сахара. Добавить эту смесь в кисломолочный сыр, все тщательно перемешать.
Затем нужно добавить 40 граммов манки. Также по вкусу можно добавить ванильный сахар или лимонную цедру.
Далее нужно сформировать сырники на посыпанной мукой поверхности.
Начинаем жарить сырники на сковороде с обеих сторон до готовности.
Подавать сырники можно со сметаной или излюбленным дополнением.
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