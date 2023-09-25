Вкусные и нежные сырники без муки — видео рецепт

Сырники без муки. Фото: Freepik

Эти сырники получаются очень вкусными. Также они отличаются тем, что в этом рецепте нет муки, только манная крупа. Благодаря манной крупе, сырники будут очень хорошей формы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашние рецепты от Natalia Sus.

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Вам понадобится:

400г кисломолочного творога;

1 яйцо;

3 ст.л. сахара;

40г манки;

мука для посыпки;

масло для жарки.

Вам понадобится:

Сначала нужно взять 400 г кисломолочного сыра, размять до однородности или перетереть через сито. е

Кисломолочный творог. Фото: YouTube @nataliasus4089

Отдельно нужно взбить яйцо и три столовых ложки сахара. Добавить эту смесь в кисломолочный сыр, все тщательно перемешать.

Кисломолочный творог и яйца. Фото: YouTube @nataliasus4089

Затем нужно добавить 40 граммов манки. Также по вкусу можно добавить ванильный сахар или лимонную цедру.

Тесто для сырников. Фото: YouTube @nataliasus4089

Далее нужно сформировать сырники на посыпанной мукой поверхности.

Тесто для сырников. Фото: YouTube @nataliasus4089

Начинаем жарить сырники на сковороде с обеих сторон до готовности.

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @nataliasus4089

Подавать сырники можно со сметаной или излюбленным дополнением.

Готовые сырники. Фото: YouTube @nataliasus4089

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