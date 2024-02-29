Як приготувати млинці на молоці – відео рецепт

Млинці на молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонкі та ніжні млинці. Рецепт простий, смачний та швидкий. Такі млинці виходять дуже еластичними, тому ідеально підходять, щоб загорнути у них будь-яку начинку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

2 великі або 3 середні яйця;

1/3 ч. л. солі;

2-3 ст. цукру;

1 ч. л. ванільного цукру;

3 ст. рослинного масла;

150 г борошна;

500 г молока (тепла або кімнатна температура).

Спосіб приготування

Змішати яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, олію та борошно.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поступово влити молоко, добре перемішуючи.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити тісто на 15-20 хвилин.

Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добре розігріти сковороду. Змастити тонким шаром олії. Вилити тісто на сковороду.

Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати на сильному вогні до рум'яності з кожного боку.

Готові млинці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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