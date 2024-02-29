Як приготувати млинці на молоці – відео рецепт

Рецепт ідеальних млинців на молоці, які виходять завжди
29 лютого 2024 06:20
Млинці на молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Тонкі та ніжні млинці. Рецепт простий, смачний та швидкий. Такі млинці виходять дуже еластичними, тому ідеально підходять, щоб загорнути у них будь-яку начинку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
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Вам знадобиться:
- 2 великі або 3 середні яйця;
- 1/3 ч. л. солі;
- 2-3 ст. цукру;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 3 ст. рослинного масла;
- 150 г борошна;
- 500 г молока (тепла або кімнатна температура).
Спосіб приготування
Змішати яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, олію та борошно.
Поступово влити молоко, добре перемішуючи.
Залишити тісто на 15-20 хвилин.
Добре розігріти сковороду. Змастити тонким шаром олії. Вилити тісто на сковороду.
Випікати на сильному вогні до рум'яності з кожного боку.
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