Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Рецепт ідеальних млинців на молоці, які виходять завжди arrow

Рецепт ідеальних млинців на молоці, які виходять завжди

29 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати млинці на молоці – відео рецепт
Млинці на молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Тонкі та ніжні млинці. Рецепт простий, смачний та швидкий. Такі млинці виходять дуже еластичними, тому ідеально підходять, щоб загорнути у них будь-яку начинку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 2 великі або 3 середні яйця;
  • 1/3 ч. л. солі;
  • 2-3 ст. цукру;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 3 ст. рослинного масла;
  • 150 г борошна;
  • 500 г молока (тепла або кімнатна температура).

Спосіб приготування

Змішати яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, олію та борошно.

null
Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поступово влити молоко, добре перемішуючи.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити тісто на 15-20 хвилин.

null
Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добре розігріти сковороду. Змастити тонким шаром олії. Вилити тісто на сковороду.

null
Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати на сильному вогні до рум'яності з кожного боку.

null
Готові млинці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Клопотенка.

Також ми писали рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.

їжа
рецепти
лайфхаки
десерт
млинці
Масниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

18 лютого 2024
Новина з відео

12:15 У ВМС розказали, що було на борту знищеного корабля "Цезар Куніков"