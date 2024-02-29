Как приготовить блины на молоке — видео рецепт

Блины на молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонкие и нежные блинчики. Рецепт простой, вкусный и быстрый. Такие блинчики получаются очень эластичными, поэтому идеально подходят, чтобы завернуть в них любую начинку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

2 крупных или 3 средних яйца;

1/3 ч.л. соли;

2-3 ст.л. сахара;

1 ч.л. ванильного сахара;

3 ст.л. растительного масла;

150 г муки;

500 г молока (теплое или комнатной температуры).

Способ приготовления

Смешать яйца, соль, сахар, ванильный сахар, растительное масло и муку.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постепенно влить молоко, хорошо перемешивая.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить тесто на 15-20 минут.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Хорошо разогреть сковороду. Смазать тонким слоем растительного масла. Вылить тесто на сковороду.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать на сильном огне до румяности с каждой стороны.

Готовые блины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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