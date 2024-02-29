Как приготовить блины на молоке — видео рецепт

Рецепт идеальных блинчиков на молоке, которые получаются всегда
Тонкие и нежные блинчики. Рецепт простой, вкусный и быстрый. Такие блинчики получаются очень эластичными, поэтому идеально подходят, чтобы завернуть в них любую начинку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 2 крупных или 3 средних яйца;
- 1/3 ч.л. соли;
- 2-3 ст.л. сахара;
- 1 ч.л. ванильного сахара;
- 3 ст.л. растительного масла;
- 150 г муки;
- 500 г молока (теплое или комнатной температуры).
Способ приготовления
Смешать яйца, соль, сахар, ванильный сахар, растительное масло и муку.
Постепенно влить молоко, хорошо перемешивая.
Оставить тесто на 15-20 минут.
Хорошо разогреть сковороду. Смазать тонким слоем растительного масла. Вылить тесто на сковороду.
Выпекать на сильном огне до румяности с каждой стороны.
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