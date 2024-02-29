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Рецепт идеальных блинчиков на молоке, которые получаются всегда

29 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить блины на молоке — видео рецепт
Блины на молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Тонкие и нежные блинчики. Рецепт простой, вкусный и быстрый. Такие блинчики получаются очень эластичными, поэтому идеально подходят, чтобы завернуть в них любую начинку. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • 2 крупных или 3 средних яйца;
  • 1/3 ч.л. соли;
  • 2-3 ст.л. сахара;
  • 1 ч.л. ванильного сахара;
  • 3 ст.л. растительного масла;
  • 150 г муки;
  • 500 г молока (теплое или комнатной температуры).

Способ приготовления 

Смешать яйца, соль, сахар, ванильный сахар, растительное масло и муку.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постепенно влить молоко, хорошо перемешивая.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить тесто на 15-20 минут.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Хорошо разогреть сковороду. Смазать тонким слоем растительного масла. Вылить тесто на сковороду.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать на сильном огне до румяности с каждой стороны.

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Готовые блины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про идеальные блины на завтрак от шеф-повара Клопотенко. 

Также мы писали рецепт блинов на молоке с сыром и укропом на завтрак. 

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