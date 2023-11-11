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Рецепт яблучного пирога, який простіше шарлотки

11 листопада 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Цей пиріг смачніший і простіший за шарлотки — відео рецепт
Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже смачного пирога з яблуками. Готується швидко та дуже просто. У цьому пирозі виходить дуже багато начинки, а тісто при цьому ніжне.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 2 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • цукор — 80-100 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • борошно — 150 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль;
  • яблука — 400 г.

Щоб змастити пиріг зверху:

  • цукор — 1 ч.л.;
  • вершкове масло — 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно збити вершкове масло з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі протягом 1-2 хвилини.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйця, борошно з розпушувачем. Перемішати до однорідності.

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Яблука для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистити яблука від шкірки за потреби.

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Шматочки яблук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину яблук залишити, решту яблук нарізати на тонкі пластинки.

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Тісто та яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати тісто з нарізаними яблуками, викласти у форму, вистелену пергаментом.

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Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Боки форми попередньо змастити вершковим маслом або олією.

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Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину яблука нарізати на тонкі пластинки за допомогою овочечистки, викласти зверху на тісто, трохи притискаючи. Посипати 1 ч. л. цукру та змастити вершковим маслом.

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Шматок яблучного пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів, 30-40 хвилин. Готовність пирога перевірити дерев'яною шпажкою.

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