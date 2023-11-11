Цей пиріг смачніший і простіший за шарлотки — відео рецепт

Рецепт яблучного пирога, який простіше шарлотки
Рецепт дуже смачного пирога з яблуками. Готується швидко та дуже просто. У цьому пирозі виходить дуже багато начинки, а тісто при цьому ніжне.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйце — 2 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 80-100 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- борошно — 150 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль;
- яблука — 400 г.
Щоб змастити пиріг зверху:
- цукор — 1 ч.л.;
- вершкове масло — 1 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно збити вершкове масло з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі протягом 1-2 хвилини.
Додати яйця, борошно з розпушувачем. Перемішати до однорідності.
Очистити яблука від шкірки за потреби.
Половину яблук залишити, решту яблук нарізати на тонкі пластинки.
Перемішати тісто з нарізаними яблуками, викласти у форму, вистелену пергаментом.
Боки форми попередньо змастити вершковим маслом або олією.
Половину яблука нарізати на тонкі пластинки за допомогою овочечистки, викласти зверху на тісто, трохи притискаючи. Посипати 1 ч. л. цукру та змастити вершковим маслом.
Випікати у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів, 30-40 хвилин. Готовність пирога перевірити дерев'яною шпажкою.
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