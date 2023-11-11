Цей пиріг смачніший і простіший за шарлотки — відео рецепт

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт дуже смачного пирога з яблуками. Готується швидко та дуже просто. У цьому пирозі виходить дуже багато начинки, а тісто при цьому ніжне.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйце — 2 шт.;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 80-100 г;

ванільний цукор — 10 г;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль;

яблука — 400 г.

Щоб змастити пиріг зверху:

цукор — 1 ч.л.;

вершкове масло — 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно збити вершкове масло з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі протягом 1-2 хвилини.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйця, борошно з розпушувачем. Перемішати до однорідності.

Яблука для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистити яблука від шкірки за потреби.

Шматочки яблук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину яблук залишити, решту яблук нарізати на тонкі пластинки.

Тісто та яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати тісто з нарізаними яблуками, викласти у форму, вистелену пергаментом.

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Боки форми попередньо змастити вершковим маслом або олією.

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину яблука нарізати на тонкі пластинки за допомогою овочечистки, викласти зверху на тісто, трохи притискаючи. Посипати 1 ч. л. цукру та змастити вершковим маслом.

Шматок яблучного пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів, 30-40 хвилин. Готовність пирога перевірити дерев'яною шпажкою.

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