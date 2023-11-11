Этот пирог вкуснее и проще шарлотки — видео рецепт

Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт очень вкусного пирога с яблоками. Готовится быстро и очень просто. В этом пироге получается очень много начинки, а тесто при этом нежное.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 80-100 г;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

соль;

яблоки — 400 г.

Чтобы смазать пирог сверху:

сахар — 1 ч.л.;

сливочное масло — 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно взбить сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 1-2 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйца, муку с разрыхлителем. Перемешать до однородности.

Яблоки для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистить яблоки от кожицы при необходимости.

Кусочки яблок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину яблока оставить, остальные яблоки нарезать на тонкие пластинки.

Тесто и яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать тесто с нарезанными яблоками, выложить в форму, выстеленную пергаментом.

Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бока формы предварительно смазать сливочным или растительным маслом.

Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину яблока нарезать на тонкие пластинки при помощи овощечистки, выложить сверху на тесто, немного придавливая. Посыпать 1 ч.л. сахара и смазать сливочным маслом.

Кусок яблочного пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в духовке, заранее разогретой до 180 градусов, 30-40 минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой.

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