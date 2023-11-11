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Рецепт яблочного пирога, который проще шарлотки

11 ноября 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Этот пирог вкуснее и проще шарлотки — видео рецепт
Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень вкусного пирога с яблоками. Готовится быстро и очень просто. В этом пироге получается очень много начинки, а тесто при этом нежное. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 80-100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • соль; 
  • яблоки — 400 г.

Чтобы смазать пирог сверху:

  • сахар — 1 ч.л.;
  • сливочное масло — 1 ч.л.

Способ приготовления 

Сначала нужно взбить сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 1-2 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйца, муку с разрыхлителем. Перемешать до однородности.

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Яблоки для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистить яблоки от кожицы при необходимости. 

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Кусочки яблок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину яблока оставить, остальные яблоки нарезать на тонкие пластинки. 

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Тесто и яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать тесто с нарезанными яблоками, выложить в форму, выстеленную пергаментом. 

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Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бока формы предварительно смазать сливочным или растительным маслом. 

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Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину яблока нарезать на тонкие пластинки при помощи овощечистки, выложить сверху на тесто, немного придавливая. Посыпать 1 ч.л. сахара и смазать сливочным маслом.

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Кусок яблочного пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в духовке, заранее разогретой до 180 градусов, 30-40 минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой.

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