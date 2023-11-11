Этот пирог вкуснее и проще шарлотки — видео рецепт

Рецепт яблочного пирога, который проще шарлотки
Рецепт очень вкусного пирога с яблоками. Готовится быстро и очень просто. В этом пироге получается очень много начинки, а тесто при этом нежное.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 80-100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- соль;
- яблоки — 400 г.
Чтобы смазать пирог сверху:
- сахар — 1 ч.л.;
- сливочное масло — 1 ч.л.
Способ приготовления
Сначала нужно взбить сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 1-2 минут.
Добавить яйца, муку с разрыхлителем. Перемешать до однородности.
Очистить яблоки от кожицы при необходимости.
Половину яблока оставить, остальные яблоки нарезать на тонкие пластинки.
Перемешать тесто с нарезанными яблоками, выложить в форму, выстеленную пергаментом.
Бока формы предварительно смазать сливочным или растительным маслом.
Половину яблока нарезать на тонкие пластинки при помощи овощечистки, выложить сверху на тесто, немного придавливая. Посыпать 1 ч.л. сахара и смазать сливочным маслом.
Выпекать в духовке, заранее разогретой до 180 градусов, 30-40 минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой.
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