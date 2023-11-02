Рецепт грузинської страви з картоплею та м'ясом — Чанахі
Це дуже смачна основна страва з грузинської кухні. Можна подавати як на обід, так і вечерю. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.
Вам знадобиться:
- м'ясо 800 г;
- цибуля 1 шт;
- томатна паста 4 ст.
- картопля 500 г;
- квасоля відварена 300 г;
- свіжі гриби 200 г;
- морква 2 шт.;
- лавровий лист 2 шт;
- вода 2 л;
- оливкова олія 4 ст.л;
- сіль;
- перець;
- зелень.
Спосіб приготування
На сковороду вливаємо олію.
Обсмажуємо свинину до золотистої скоринки.
Потім додаємо цибулю і тушкуємо все разом 2-3 хвилини.
Потім додаємо томатну пасту, все ретельно перемішати.
Далі беремо будь-який глиняний посуд. Складаємо туди картоплю, квасолю та смажене м'ясо.
Також потрібно додати будь-які свіжі гриби та натерту моркву. Додаємо лавровий лист, сіль та перець.
Заливаємо все теплою водою, відправляємо в холодну духовку та запікаємо при 200 градусах протягом однієї години.
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