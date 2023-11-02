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Рецепт грузинської страви з картоплею та м'ясом — Чанахі

2 листопада 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачна основна страва з картоплею та м&#39;ясом — відео рецепт
Страва грузинської кухні Чанахі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дуже смачна основна страва з грузинської кухні. Можна подавати як на обід, так і вечерю. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

  • м'ясо 800 г;
  • цибуля 1 шт;
  • томатна паста 4 ст.
  • картопля 500 г;
  • квасоля відварена 300 г;
  • свіжі гриби 200 г;
  • морква 2 шт.;
  • лавровий лист 2 шт;
  • вода 2 л;
  • оливкова олія 4 ст.л;
  • сіль;
  • перець;
  • зелень.

Спосіб приготування

На сковороду вливаємо олію.

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М'ясо на сковороді. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Обсмажуємо свинину до золотистої скоринки.

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Додавання цибулі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потім додаємо цибулю і тушкуємо все разом 2-3 хвилини.

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Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потім додаємо томатну пасту, все ретельно перемішати.

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Додавання квасолі та картоплі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі беремо будь-який глиняний посуд. Складаємо туди картоплю, квасолю та смажене м'ясо.

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Додавання грибів. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Також потрібно додати будь-які свіжі гриби та натерту моркву. Додаємо лавровий лист, сіль та перець.

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Приготування Чанахи. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Заливаємо все теплою водою, відправляємо в холодну духовку та запікаємо при 200 градусах протягом однієї години.

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Готові страви. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

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