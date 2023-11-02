Страва грузинської кухні Чанахі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Це дуже смачна основна страва з грузинської кухні. Можна подавати як на обід, так і вечерю. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

м'ясо 800 г;

цибуля 1 шт;

томатна паста 4 ст.

картопля 500 г;

квасоля відварена 300 г;

свіжі гриби 200 г;

морква 2 шт.;

лавровий лист 2 шт;

вода 2 л;

оливкова олія 4 ст.л;

сіль;

перець;

зелень.

Спосіб приготування

На сковороду вливаємо олію.

М'ясо на сковороді. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Обсмажуємо свинину до золотистої скоринки.

Додавання цибулі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потім додаємо цибулю і тушкуємо все разом 2-3 хвилини.

Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потім додаємо томатну пасту, все ретельно перемішати.

Додавання квасолі та картоплі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі беремо будь-який глиняний посуд. Складаємо туди картоплю, квасолю та смажене м'ясо.

Додавання грибів. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Також потрібно додати будь-які свіжі гриби та натерту моркву. Додаємо лавровий лист, сіль та перець.

Приготування Чанахи. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Заливаємо все теплою водою, відправляємо в холодну духовку та запікаємо при 200 градусах протягом однієї години.

Готові страви. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

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