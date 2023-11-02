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Рецепт грузинского блюда с картофелем и мясом — Чанахи

2 ноября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусное основное блюдо с картошкой и мясом — видео рецепт
Блюдо грузинской кухни Чанахи. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это очень вкусное основное блюдо из грузинской кухни. Можно подавать как на обед, так и на ужин. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три

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Вам понадобится: 

  • мясо 800 г;
  • лук 1 шт;
  • томатная паста 4 ст.л;
  • картошка 500 г;
  • фасоль отварная 300 г;
  • свежие грибы 200 г;
  • морковь 2 шт;
  • лавровый лист 2 шт;
  • вода 2 л;
  • оливковое масло 4 ст.л;
  • соль;
  • перец;
  • зелень. 

Способ приготовления 

На сковороду вливаем растительное масло. 

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Мясо на сковороде. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Обжариваем свинину до золотистой корочки. 

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Добавление лука. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потом добавляем лук и тушим все вместе 2-3 минуты. 

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Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потом добавляем томатную пасту, все тщательно перемешать. 

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Добавление фасоли и картошки. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее берем любую глиняную посуду. Складываем туда картошку, фасоль и жареное мясо. 

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Добавление грибов. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Также нужно добавить любые свежие грибы и натертую морковь. Добавляем лавровый лист, соль и перец.

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Приготовление Чанахи. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Заливаем все теплой водой, отправляем в холодную духовку и запекаем при 200 градусах на протяжении одного часа.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о рецепте капустника из квашеной капусты.

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