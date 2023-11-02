Очень вкусное основное блюдо с картошкой и мясом — видео рецепт

Рецепт грузинского блюда с картофелем и мясом — Чанахи
Это очень вкусное основное блюдо из грузинской кухни. Можно подавать как на обед, так и на ужин. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три.
Вам понадобится:
- мясо 800 г;
- лук 1 шт;
- томатная паста 4 ст.л;
- картошка 500 г;
- фасоль отварная 300 г;
- свежие грибы 200 г;
- морковь 2 шт;
- лавровый лист 2 шт;
- вода 2 л;
- оливковое масло 4 ст.л;
- соль;
- перец;
- зелень.
Способ приготовления
На сковороду вливаем растительное масло.
Обжариваем свинину до золотистой корочки.
Потом добавляем лук и тушим все вместе 2-3 минуты.
Потом добавляем томатную пасту, все тщательно перемешать.
Далее берем любую глиняную посуду. Складываем туда картошку, фасоль и жареное мясо.
Также нужно добавить любые свежие грибы и натертую морковь. Добавляем лавровый лист, соль и перец.
Заливаем все теплой водой, отправляем в холодную духовку и запекаем при 200 градусах на протяжении одного часа.
Раньше мы писали о рецепте капустника из квашеной капусты.
Читайте Новини.LIVE!