Очень вкусное основное блюдо с картошкой и мясом — видео рецепт

Блюдо грузинской кухни Чанахи. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Это очень вкусное основное блюдо из грузинской кухни. Можно подавать как на обед, так и на ужин. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три.

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Вам понадобится:

мясо 800 г;

лук 1 шт;

томатная паста 4 ст.л;

картошка 500 г;

фасоль отварная 300 г;

свежие грибы 200 г;

морковь 2 шт;

лавровый лист 2 шт;

вода 2 л;

оливковое масло 4 ст.л;

соль;

перец;

зелень.

Способ приготовления

На сковороду вливаем растительное масло.

Мясо на сковороде. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Обжариваем свинину до золотистой корочки.

Добавление лука. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потом добавляем лук и тушим все вместе 2-3 минуты.

Добавление томатной пасты. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потом добавляем томатную пасту, все тщательно перемешать.

Добавление фасоли и картошки. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее берем любую глиняную посуду. Складываем туда картошку, фасоль и жареное мясо.

Добавление грибов. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Также нужно добавить любые свежие грибы и натертую морковь. Добавляем лавровый лист, соль и перец.

Приготовление Чанахи. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Заливаем все теплой водой, отправляем в холодную духовку и запекаем при 200 градусах на протяжении одного часа.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о рецепте капустника из квашеной капусты.