Ідеальна основна страва з гарбуза — відео рецепт

Гарбузове рагу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Якщо ви не знаєте, що приготувати з гарбуза, то ця страва саме для вас. Вона буде смачною навіть для тих, хто не дуже любить гарбуз.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти.

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Вам знадобиться:

1,200 кг порізаного гарбуза;

600 гр курячого філе;

2-3 цибулини;

2 морквини;

1 помідор (кетчуп або томатна паста);

200 мл сметани;

3 зубчики часнику;

сіль;

перець до смаку;

спеції.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати гарбуз.

Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі кладемо гарбуз в кастрюлю та заливаємо водою, щоб вона його повністю покрила.

Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На невеликму вогні варимо гарбуз до готовності.

Шматочки м'яса. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь потрібно нарізати куряче філе.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На пательні смажимо куряче філе, його потрібно протушкувати.

Додавання моркви. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь нарізаємо цибулю та додаємо до курячого філе. Все ретельно перемішати.

Додавання помідорів. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім додаємо натерту моркву до курячого філе та цибулі.

Додавання спецій. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

До пательні додаємо трохи помідор або томатну пасту, сіль та перець.

Додавання філе до гарбуза. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер куряче філе з пательні додаємо в каструлю до гарбуза. Все ретельно перемішати та трохи протушкувати. Рагу з гарбузом та куркою готове.

Гарбузове рагу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

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