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Рецепт гарбузового рагу, яке з'їсть вся родина

28 жовтня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна основна страва з гарбуза — відео рецепт
Гарбузове рагу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо ви не знаєте, що приготувати з гарбуза, то ця страва саме для вас. Вона буде смачною навіть для тих, хто не дуже любить гарбуз. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти

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Вам знадобиться:

  • 1,200 кг порізаного гарбуза;
  • 600 гр курячого філе;
  • 2-3 цибулини;
  • 2 морквини;
  • 1 помідор (кетчуп або томатна паста);
  • 200 мл сметани;
  • 3 зубчики часнику;
  • сіль;
  • перець до смаку;
  • спеції.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати гарбуз. 

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Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далі кладемо гарбуз в кастрюлю та заливаємо водою, щоб вона його повністю покрила. 

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Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На невеликму вогні варимо гарбуз до готовності. 

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Шматочки м'яса. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь потрібно нарізати куряче філе. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На пательні смажимо куряче філе, його потрібно протушкувати. 

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Додавання моркви. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь нарізаємо цибулю та додаємо до курячого філе. Все ретельно перемішати. 

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Додавання помідорів. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Потім додаємо натерту моркву до курячого філе та цибулі. 

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Додавання спецій. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

До пательні додаємо трохи помідор або томатну пасту, сіль та перець. 

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Додавання філе до гарбуза. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер куряче філе з пательні додаємо в каструлю до гарбуза. Все ретельно перемішати та трохи протушкувати. Рагу з гарбузом та куркою готове. 

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Гарбузове рагу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Раніше ми писали про супер рецепт м'яса з корисним овочем. Осіння страва зі справжнім королем осені — гарбуз, фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом, при цьому залишаючи приємну солодкість. 

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