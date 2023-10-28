Ідеальна основна страва з гарбуза — відео рецепт

Рецепт гарбузового рагу, яке з'їсть вся родина
Якщо ви не знаєте, що приготувати з гарбуза, то ця страва саме для вас. Вона буде смачною навіть для тих, хто не дуже любить гарбуз.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині рецепти.
Вам знадобиться:
- 1,200 кг порізаного гарбуза;
- 600 гр курячого філе;
- 2-3 цибулини;
- 2 морквини;
- 1 помідор (кетчуп або томатна паста);
- 200 мл сметани;
- 3 зубчики часнику;
- сіль;
- перець до смаку;
- спеції.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати гарбуз.
Далі кладемо гарбуз в кастрюлю та заливаємо водою, щоб вона його повністю покрила.
На невеликму вогні варимо гарбуз до готовності.
Теперь потрібно нарізати куряче філе.
На пательні смажимо куряче філе, його потрібно протушкувати.
Теперь нарізаємо цибулю та додаємо до курячого філе. Все ретельно перемішати.
Потім додаємо натерту моркву до курячого філе та цибулі.
До пательні додаємо трохи помідор або томатну пасту, сіль та перець.
Тепер куряче філе з пательні додаємо в каструлю до гарбуза. Все ретельно перемішати та трохи протушкувати. Рагу з гарбузом та куркою готове.
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