Идеальное основное блюдо из тыквы - видео рецепт

Рецепт тыквенного рагу, который съест вся семья
Если вы не знаете, что приготовить из тыквы, то это блюдо для вас. Оно будет вкусным даже для тех, кто не очень любит тыкву.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины рецепты.
Вам понадобится:
- 1,200 кг порезанной тыквы;
- 600 гр куриного филе;
- 2-3 луковицы;
- 2 морковки;
- 1 помидор (кетчуп или томатная паста);
- 200 мл сметаны;
- 3 зубчика чеснока;
- соль;
- перец по вкусу;
- специи.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать тыкву.
Далее кладем тыкву в кастрюлю и заливаем водой, чтобы она ее полностью покрыла.
На небольшом огне варим тыкву до готовности.
Теперь нужно нарезать куриное филе.
На сковороде жарим куриное филе, его нужно протушить.
Теперь нарезаем лук и добавляем в куриное филе. Все тщательно перемешать.
Затем добавляем натертую морковь к куриному филе и луку.
В сковороду добавляем немного помидор или томатную пасту, соль и перец.
Теперь куриное филе добавляем в кастрюлю к тыкве. Все тщательно перемешать и немного протушить. Рагу с тыквой и курицей готово.
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