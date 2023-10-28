Идеальное основное блюдо из тыквы - видео рецепт

Тыквенное рагу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Если вы не знаете, что приготовить из тыквы, то это блюдо для вас. Оно будет вкусным даже для тех, кто не очень любит тыкву.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

1,200 кг порезанной тыквы;

600 гр куриного филе;

2-3 луковицы;

2 морковки;

1 помидор (кетчуп или томатная паста);

200 мл сметаны;

3 зубчика чеснока;

соль;

перец по вкусу;

специи.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать тыкву.

Кусочки тыквы. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Далее кладем тыкву в кастрюлю и заливаем водой, чтобы она ее полностью покрыла.

Кусочки тыквы. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На небольшом огне варим тыкву до готовности.

Кусочки мяса. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь нужно нарезать куриное филе.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На сковороде жарим куриное филе, его нужно протушить.

Добавление моркови. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь нарезаем лук и добавляем в куриное филе. Все тщательно перемешать.

Добавление помидоров. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем добавляем натертую морковь к куриному филе и луку.

Добавление специй. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

В сковороду добавляем немного помидор или томатную пасту, соль и перец.

Добавление филе к тыкве. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь куриное филе добавляем в кастрюлю к тыкве. Все тщательно перемешать и немного протушить. Рагу с тыквой и курицей готово.

Тыквенное рагу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Раньше мы писали о супер рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени – тыква, фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.