Бюджетний і смачний пиріг з гарбуза — відео рецепт

Гарбузовий манник. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ми продовжуємо говорити про рецепти з гарбуза, і сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати гарбузовий пиріг. Такий манник з гарбузом готується дуже швидко і просто, його можна зробити як на кефірі, так і на кислому молоці. Вологий пиріг з гарбуза, манки та маку разом із гарячим чаєм — найкраще поєднання для ідеального осіннього вечора.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

манна крупа — 2 склянки;

кефір — 500 мл;

гарбуз — 500 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 1 склянка;

розпушувач — 10 г;

вершкове масло або олія — 100 г;

можна додати цедру лимона;

ванільний екстракт;

пудра цукрова.

Спосіб приготування

Беремо кефір або кисле молоко кімнатної температури.

Приготування тіста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додати дві склянки манної крупи, ретельно перемішати і залишити при кімнатній температурі на 20-30 хвилин.

Гарбуз для пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно почистити та натерти гарбуз на середній тертці.

Натертий гарбуз. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додати до манки курячі яйця. Все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо цукор та ванільний цукор. Все ретельно перемішати.

Додавання маку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі додаємо вершкове масло кімнатної температури. Все перемішати.

Додавання моркви. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі додаємо розпушувач, сіль та мак.

Маса для пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додати натертий гарбуз, ретельно перемішати і викласти у форму для випікання.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Випікаємо 30-40 хвилин при 180 градусах. Пиріг виходить вологим, але шпажка має бути чистою.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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