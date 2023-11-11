Бюджетний і смачний пиріг з гарбуза — відео рецепт

Рецепт гарбузового пирога-манника до чаю
Ми продовжуємо говорити про рецепти з гарбуза, і сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати гарбузовий пиріг. Такий манник з гарбузом готується дуже швидко і просто, його можна зробити як на кефірі, так і на кислому молоці. Вологий пиріг з гарбуза, манки та маку разом із гарячим чаєм — найкраще поєднання для ідеального осіннього вечора.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- манна крупа — 2 склянки;
- кефір — 500 мл;
- гарбуз — 500 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 1 склянка;
- розпушувач — 10 г;
- вершкове масло або олія — 100 г;
- можна додати цедру лимона;
- ванільний екстракт;
- пудра цукрова.
Спосіб приготування
Беремо кефір або кисле молоко кімнатної температури.
Додати дві склянки манної крупи, ретельно перемішати і залишити при кімнатній температурі на 20-30 хвилин.
Далі потрібно почистити та натерти гарбуз на середній тертці.
Додати до манки курячі яйця. Все ретельно перемішати.
Додаємо цукор та ванільний цукор. Все ретельно перемішати.
Далі додаємо вершкове масло кімнатної температури. Все перемішати.
Далі додаємо розпушувач, сіль та мак.
Додати натертий гарбуз, ретельно перемішати і викласти у форму для випікання.
Випікаємо 30-40 хвилин при 180 градусах. Пиріг виходить вологим, але шпажка має бути чистою.
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