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Рецепт гарбузового пирога-манника до чаю

11 листопада 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний і смачний пиріг з гарбуза — відео рецепт
Гарбузовий манник. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ми продовжуємо говорити про рецепти з гарбуза, і сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати гарбузовий пиріг. Такий манник з гарбузом готується дуже швидко і просто, його можна зробити як на кефірі, так і на кислому молоці. Вологий пиріг з гарбуза, манки та маку разом із гарячим чаєм — найкраще поєднання для ідеального осіннього вечора.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • манна крупа — 2 склянки;
  • кефір — 500 мл;
  • гарбуз — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 1 склянка;
  • розпушувач — 10 г;
  • вершкове масло або олія — 100 г;
  • можна додати цедру лимона;
  • ванільний екстракт;
  • пудра цукрова.

Спосіб приготування

Беремо кефір або кисле молоко кімнатної температури.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додати дві склянки манної крупи, ретельно перемішати і залишити при кімнатній температурі на 20-30 хвилин.

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Гарбуз для пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно почистити та натерти гарбуз на середній тертці.

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Натертий гарбуз. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додати до манки курячі яйця. Все ретельно перемішати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо цукор та ванільний цукор. Все ретельно перемішати.

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Додавання маку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі додаємо вершкове масло кімнатної температури. Все перемішати.

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Додавання моркви. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі додаємо розпушувач, сіль та мак.

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Маса для пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додати натертий гарбуз, ретельно перемішати і викласти у форму для випікання.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Випікаємо 30-40 хвилин при 180 градусах. Пиріг виходить вологим, але шпажка має бути чистою.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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