Бюджетный и вкусный пирог из тыквы — видео рецепт

Тыквенный манник. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Мы продолжаем говорить про рецепты из тыквы, и сегодня вы узнаете, как приготовить тыквенный пирог. Такой манник с тыквой готовится очень быстро и просто, его можно сделать как на кефире, так и на кислом молоке. Влажный пирог из тыквы, манки и мака вместе с горячим чаем — лучшее сочетание для идеального осеннего вечера.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

манная крупа — 2 стакана;

кефир — 500 мл;

тыква — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 стакан;

разрыхлитель — 10 г;

сливочное масло или масло — 100 г;

можно добавить цедру лимона;

ванильный экстракт;

пудра сахарная.

Способ приготовления

Берем кефир или кислое молоко комнатной температуры.

Приготовление теста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить два стакана манной крупы, все тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на 20-30 минут.

Тыква для пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно почистить и натереть тыкву на средней терке.

Натертая тыква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно добавить к манке куриные яйца. Все тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить сахар и ванильный сахар. Все тщательно перемешать.

Добавление мака. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить сливочное масло комнатной температуры. Все перемешать.

Добавление моркови. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем разрыхлитель, соль и мак.

Масса для пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить натертую тыкву, все тщательно перемешать и выложить в форму для выпекания.

Готовый пирог. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выпекаем 30-40 минут при 180 градусах. Пирог получается влажным, но шпажка должна быть чистой.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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