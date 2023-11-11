Бюджетный и вкусный пирог из тыквы — видео рецепт

Рецепт тыквенного пирога-манника к чаю
Мы продолжаем говорить про рецепты из тыквы, и сегодня вы узнаете, как приготовить тыквенный пирог. Такой манник с тыквой готовится очень быстро и просто, его можно сделать как на кефире, так и на кислом молоке. Влажный пирог из тыквы, манки и мака вместе с горячим чаем — лучшее сочетание для идеального осеннего вечера.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- манная крупа — 2 стакана;
- кефир — 500 мл;
- тыква — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 1 стакан;
- разрыхлитель — 10 г;
- сливочное масло или масло — 100 г;
- можно добавить цедру лимона;
- ванильный экстракт;
- пудра сахарная.
Способ приготовления
Берем кефир или кислое молоко комнатной температуры.
Добавить два стакана манной крупы, все тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на 20-30 минут.
Далее нужно почистить и натереть тыкву на средней терке.
Далее нужно добавить к манке куриные яйца. Все тщательно перемешать.
Добавить сахар и ванильный сахар. Все тщательно перемешать.
Добавить сливочное масло комнатной температуры. Все перемешать.
Добавляем разрыхлитель, соль и мак.
Добавить натертую тыкву, все тщательно перемешать и выложить в форму для выпекания.
Выпекаем 30-40 минут при 180 градусах. Пирог получается влажным, но шпажка должна быть чистой.
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