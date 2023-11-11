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Рецепт тыквенного пирога-манника к чаю

11 ноября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный и вкусный пирог из тыквы — видео рецепт
Тыквенный манник. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Мы продолжаем говорить про рецепты из тыквы, и сегодня вы узнаете, как приготовить тыквенный пирог. Такой манник с тыквой готовится очень быстро и просто, его можно сделать как на кефире, так и на кислом молоке. Влажный пирог из тыквы, манки и мака вместе с горячим чаем — лучшее сочетание для идеального осеннего вечера. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится: 

  • манная крупа —  2 стакана;
  • кефир —  500 мл;
  • тыква —  500 г;
  • яйца —  2 шт.;
  • сахар —  1 стакан;
  • разрыхлитель —  10 г;
  • сливочное масло или масло —  100 г;
  • можно добавить цедру лимона;
  • ванильный экстракт;
  • пудра сахарная. 

Способ приготовления 

Берем кефир или кислое молоко комнатной температуры. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить два стакана манной крупы, все тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на 20-30 минут. 

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Тыква для пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно почистить и натереть тыкву на средней терке. 

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Натертая тыква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно добавить к манке куриные яйца. Все тщательно перемешать. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить сахар и ванильный сахар. Все тщательно перемешать. 

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Добавление мака. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить сливочное масло комнатной температуры. Все перемешать. 

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Добавление моркови. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем разрыхлитель, соль и мак. 

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Масса для пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить натертую тыкву, все тщательно перемешать и выложить в форму для выпекания. 

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Готовый пирог. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выпекаем 30-40 минут при 180 градусах. Пирог получается влажным, но шпажка должна быть чистой. 

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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