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Рецепт гарбузово-яблучного соку з мʼякоттю

21 жовтня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний та корисний сік на зиму — відео рецепт
Гарбуз та яблука. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий спосіб, як приготувати сік на зиму з гарбуза та яблук. Вітамінний напій, який сподобається всім. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться: 

  • 3 кг гарбуза;
  • 2 кг яблук;
  • 5 л води;
  • 5 склянок цукру (200 мл);
  • 2,5 чайні ложки лимонної кислоти;
  • ще 1,5 л води;
  • сік одного лимона (200 гр).

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити гарбуз та яблука. Зняти шкірку та видалити серцевину з яблук. 

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Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Тепер потрібно поставити каструлю на вогонь та почати варити гарбуз та яблука. 

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Гарбуз та яблука. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Варити потрібно приблизно пів години до готовності. Гарбуз та яблука повинні розваритися. 

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Блендер та сік. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Тепер за допомогою блендеру потрібно все подрібнити. Також це можна зробити за допомогою сита. 

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Сік з гарбуза та яблук. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Теперь всю масу ставимо на огонь. Також потрібно додати цукор та лимонну кислоту. 

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Сік з гарбуза та яблук. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Поки вся маса вариться, потрібно простерилізувати банки та кришки. 

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Сік з гарбуза та яблук. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Додаємо сік з одного великого лимона. Нам знадобиться й лимона кислота, й лимонний сік, оскільки лимона кислота забезпечить соку довготривале зберігання. За бажанням лимони можна замінити на апельсини. 

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Сік з гарбуза та яблук. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Все разом потрібно варити протягом п'яти хвилин. 

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Сік з гарбуза та яблук. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Тепер розливаємо сік по банках та закручуємо. Все, наш корисний сік на зиму готовий. 

Раніше ми писали про суперрецепт м'яса з корисним овочем. Осіння страва зі справжнім королем осені — гарбуз, фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом, при цьому залишаючи приємну солодкість. 

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