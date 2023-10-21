Смачний та корисний сік на зиму — відео рецепт

Гарбуз та яблука. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Простий спосіб, як приготувати сік на зиму з гарбуза та яблук. Вітамінний напій, який сподобається всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться:

3 кг гарбуза;

2 кг яблук;

5 л води;

5 склянок цукру (200 мл);

2,5 чайні ложки лимонної кислоти;

ще 1,5 л води;

сік одного лимона (200 гр).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити гарбуз та яблука. Зняти шкірку та видалити серцевину з яблук.

Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Тепер потрібно поставити каструлю на вогонь та почати варити гарбуз та яблука.

Гарбуз та яблука. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Варити потрібно приблизно пів години до готовності. Гарбуз та яблука повинні розваритися.

Блендер та сік. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Тепер за допомогою блендеру потрібно все подрібнити. Також це можна зробити за допомогою сита.

Сік з гарбуза та яблук. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Теперь всю масу ставимо на огонь. Також потрібно додати цукор та лимонну кислоту.

Сік з гарбуза та яблук. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Поки вся маса вариться, потрібно простерилізувати банки та кришки.

Сік з гарбуза та яблук. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Додаємо сік з одного великого лимона. Нам знадобиться й лимона кислота, й лимонний сік, оскільки лимона кислота забезпечить соку довготривале зберігання. За бажанням лимони можна замінити на апельсини.

Сік з гарбуза та яблук. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Все разом потрібно варити протягом п'яти хвилин.

Сік з гарбуза та яблук. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Тепер розливаємо сік по банках та закручуємо. Все, наш корисний сік на зиму готовий.

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