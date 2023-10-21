Смачний та корисний сік на зиму — відео рецепт

Рецепт гарбузово-яблучного соку з мʼякоттю
Простий спосіб, як приготувати сік на зиму з гарбуза та яблук. Вітамінний напій, який сподобається всім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.
Вам знадобиться:
- 3 кг гарбуза;
- 2 кг яблук;
- 5 л води;
- 5 склянок цукру (200 мл);
- 2,5 чайні ложки лимонної кислоти;
- ще 1,5 л води;
- сік одного лимона (200 гр).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити гарбуз та яблука. Зняти шкірку та видалити серцевину з яблук.
Тепер потрібно поставити каструлю на вогонь та почати варити гарбуз та яблука.
Варити потрібно приблизно пів години до готовності. Гарбуз та яблука повинні розваритися.
Тепер за допомогою блендеру потрібно все подрібнити. Також це можна зробити за допомогою сита.
Теперь всю масу ставимо на огонь. Також потрібно додати цукор та лимонну кислоту.
Поки вся маса вариться, потрібно простерилізувати банки та кришки.
Додаємо сік з одного великого лимона. Нам знадобиться й лимона кислота, й лимонний сік, оскільки лимона кислота забезпечить соку довготривале зберігання. За бажанням лимони можна замінити на апельсини.
Все разом потрібно варити протягом п'яти хвилин.
Тепер розливаємо сік по банках та закручуємо. Все, наш корисний сік на зиму готовий.
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