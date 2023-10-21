Вкусный и полезный сок на зиму — видео рецепт

Тыква и яблоки. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Простой способ, как приготовить сок на зиму из тыквы и яблок. Витаминный напиток, который понравится всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.

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Вам понадобится:

3 кг тыквы;

2 кг яблок;

5 л воды;

5 стаканов сахара (200 мл);

2,5 чайные ложки лимонной кислоты;

еще 1,5 л воды;

сок одного лимона (200 г).

Способ приготовления

Сначала нужно помыть тыкву и яблоки. Снять кожуру и удалить сердцевину из яблок.

Кусочки тыквы. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Теперь нужно поставить кастрюлю на огонь и начать варить тыкву и яблоки.

Тыква и яблоки. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Варить нужно около получаса до готовности. Тыква и яблоки должны развариться.

Блендер и сок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Теперь с помощью блендера нужно все измельчить. Также это можно сделать с помощью сита.

Сок из тыквы и яблок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Теперь всю массу ставим на огонь. Также необходимо добавить сахар и лимонную кислоту.

Сок из тыквы и яблок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Пока вся масса варится, нужно простерилизовать банки и крышки.

Сок из тыквы и яблок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Добавляем сок из одного большого лимона. Нам понадобится и лимонная кислота, и лимонный сок, поскольку лимонная кислота обеспечит долговременное хранение сока. По желанию лимоны можно заменить апельсинами.

Сок из тыквы и яблок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Все вместе нужно варить в течение пяти минут.

Сок из тыквы и яблок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Теперь разливаем сок по банкам и закручиваем. Все, наш полезный сок на зиму готов.

Раньше мы писали о суперрецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква, фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.