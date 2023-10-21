Вкусный и полезный сок на зиму — видео рецепт

Рецепт тыквенно-яблочного сока с мякотью
Простой способ, как приготовить сок на зиму из тыквы и яблок. Витаминный напиток, который понравится всем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.
Вам понадобится:
- 3 кг тыквы;
- 2 кг яблок;
- 5 л воды;
- 5 стаканов сахара (200 мл);
- 2,5 чайные ложки лимонной кислоты;
- еще 1,5 л воды;
- сок одного лимона (200 г).
Способ приготовления
Сначала нужно помыть тыкву и яблоки. Снять кожуру и удалить сердцевину из яблок.
Теперь нужно поставить кастрюлю на огонь и начать варить тыкву и яблоки.
Варить нужно около получаса до готовности. Тыква и яблоки должны развариться.
Теперь с помощью блендера нужно все измельчить. Также это можно сделать с помощью сита.
Теперь всю массу ставим на огонь. Также необходимо добавить сахар и лимонную кислоту.
Пока вся масса варится, нужно простерилизовать банки и крышки.
Добавляем сок из одного большого лимона. Нам понадобится и лимонная кислота, и лимонный сок, поскольку лимонная кислота обеспечит долговременное хранение сока. По желанию лимоны можно заменить апельсинами.
Все вместе нужно варить в течение пяти минут.
Теперь разливаем сок по банкам и закручиваем. Все, наш полезный сок на зиму готов.
Раньше мы писали о суперрецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква, фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.
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