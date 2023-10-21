Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт тыквенно-яблочного сока с мякотью arrow

Рецепт тыквенно-яблочного сока с мякотью

21 октября 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и полезный сок на зиму — видео рецепт
Тыква и яблоки. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой способ, как приготовить сок на зиму из тыквы и яблок. Витаминный напиток, который понравится всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 3 кг тыквы;
  • 2 кг яблок;
  • 5 л воды;
  • 5 стаканов сахара (200 мл);
  • 2,5 чайные ложки лимонной кислоты;
  • еще 1,5 л воды;
  • сок одного лимона (200 г).

Способ приготовления

Сначала нужно помыть тыкву и яблоки. Снять кожуру и удалить сердцевину из яблок.

null
Кусочки тыквы. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Теперь нужно поставить кастрюлю на огонь и начать варить тыкву и яблоки.

null
Тыква и яблоки. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Варить нужно около получаса до готовности. Тыква и яблоки должны развариться.

null
Блендер и сок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Теперь с помощью блендера нужно все измельчить. Также это можно сделать с помощью сита.

null
Сок из тыквы и яблок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Теперь всю массу ставим на огонь. Также необходимо добавить сахар и лимонную кислоту.

null
Сок из тыквы и яблок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Пока вся масса варится, нужно простерилизовать банки и крышки.

null
Сок из тыквы и яблок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Добавляем сок из одного большого лимона. Нам понадобится и лимонная кислота, и лимонный сок, поскольку лимонная кислота обеспечит долговременное хранение сока. По желанию лимоны можно заменить апельсинами.

null
Сок из тыквы и яблок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Все вместе нужно варить в течение пяти минут.

null
Сок из тыквы и яблок. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Теперь разливаем сок по банкам и закручиваем. Все, наш полезный сок на зиму готов.

Раньше мы писали о суперрецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква, фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме