Класичний французький пиріг з яблуками та грушами.

Пиріг з яблуками та грушами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Класичний французький пиріг "Невидимий", в якому максимальна кількість начинки і зовсім мало тіста. Більш того, тісто при випіканні перетворюється на ніжний та ароматний ванільний крем. Пиріг робиться дуже просто, всі інгредієнти доступні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яблука та груші 800 г (вага неочищених, можна використовувати тільки яблука, або тільки груші);

молоко 100 г;

розтоплене вершкове масло 30 г;

борошно 70 г;

розпушувач 1 ч. л.;

яйце 2 шт.;

цукор 50 г;

ванільний цукор 10 г;

сіль.

Штрейзель:

борошно 80 г;

цукор 30 г;

ванільний цукор 10 г;

м'яке вершкове масло 40 г;

сіль.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі. Додати молоко, вершкове масло, борошно та розпушувач.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Груші та яблука очистити від шкірки та серцевини. Нарізати дуже тонкими скибочками.

Груші та яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Занурити скибочки в тісто, щоб кожна скибочка була покрита тістом з усіх боків.

Груші та яблука в тісті. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму змастити вершковим маслом, вистелити пергаментом.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна брати круглу, квадратну чи прямокутну форму. Розмір форми для запікання у цьому рецепті 10 на 22 см.

Верхній шар тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти яблука і груші у форму, вилити тісто, що залишилося. Випікати 30 хвилин за температури 180-190 градусів.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для штрейзеля змішати борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, вершкове масло і розтерти на крихту. Посипати пиріг цією крихтою, випікати ще 20 хвилин.

Шматок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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