Класичний французький пиріг з яблуками та грушами.

Рецепт французького пирога з грушами та яблуками
Класичний французький пиріг "Невидимий", в якому максимальна кількість начинки і зовсім мало тіста. Більш того, тісто при випіканні перетворюється на ніжний та ароматний ванільний крем. Пиріг робиться дуже просто, всі інгредієнти доступні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яблука та груші 800 г (вага неочищених, можна використовувати тільки яблука, або тільки груші);
- молоко 100 г;
- розтоплене вершкове масло 30 г;
- борошно 70 г;
- розпушувач 1 ч. л.;
- яйце 2 шт.;
- цукор 50 г;
- ванільний цукор 10 г;
- сіль.
Штрейзель:
- борошно 80 г;
- цукор 30 г;
- ванільний цукор 10 г;
- м'яке вершкове масло 40 г;
- сіль.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі. Додати молоко, вершкове масло, борошно та розпушувач.
Груші та яблука очистити від шкірки та серцевини. Нарізати дуже тонкими скибочками.
Занурити скибочки в тісто, щоб кожна скибочка була покрита тістом з усіх боків.
Форму змастити вершковим маслом, вистелити пергаментом.
Можна брати круглу, квадратну чи прямокутну форму. Розмір форми для запікання у цьому рецепті 10 на 22 см.
Викласти яблука і груші у форму, вилити тісто, що залишилося. Випікати 30 хвилин за температури 180-190 градусів.
Для штрейзеля змішати борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, вершкове масло і розтерти на крихту. Посипати пиріг цією крихтою, випікати ще 20 хвилин.
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