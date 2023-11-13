Классический французский пирог с яблоками и грушами — видео рецепт

Пирог с яблоками и грушами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Классический французский пирог "Невидимый", в котором максимальное количество начинки и совсем мало теста. Более того, тесто при выпечке превращается в нежный и ароматный ванильный крем. Пирог делается очень просто, все ингредиенты доступны.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яблоки и груши 800 г (вес неочищенных, можно использовать только яблоки, или только груши);

молоко 100 г;

растопленное сливочное масло 30 г;

мука 70 г;

разрыхлитель 1 ч.л;.

яйцо 2 шт.;

сахар 50 г;

ванильный сахар 10 г;

соль.

Штрейзель:

мука 80 г;

сахар 30 г;

ванильный сахар 10 г;

мягкое сливочное масло 40 г;

соль.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить молоко, сливочное масло, муку и разрыхлитель.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Груши и яблоки очистить от кожицы и сердцевины. Нарезать очень тонкими ломтиками.

Груши и яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Окунуть ломтики в тесто, чтобы каждый ломтик был покрыт тестом со всех сторон.

Груши и яблоки в тесте. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму смазать сливочным маслом, выстелить пергаментом.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно брать круглую, квадратную или прямоугольную форму. Размер формы для запекания в этом рецепте 10 на 22 см.

Верхний слой теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить яблоки и груши в форму, вылить сверху оставшееся тесто. Выпекать 30 минут при температуре 180-190 градусов.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для штрейзеля смешать муку, сахар, ванильный сахар, соль, сливочное масло, растереть в крошку. Посыпать пирог этой крошкой, выпекать еще 20 минут.

Кусок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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