Классический французский пирог с яблоками и грушами — видео рецепт

Рецепт французкого пирога с грушами и яблоками
Классический французский пирог "Невидимый", в котором максимальное количество начинки и совсем мало теста. Более того, тесто при выпечке превращается в нежный и ароматный ванильный крем. Пирог делается очень просто, все ингредиенты доступны.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яблоки и груши 800 г (вес неочищенных, можно использовать только яблоки, или только груши);
- молоко 100 г;
- растопленное сливочное масло 30 г;
- мука 70 г;
- разрыхлитель 1 ч.л;.
- яйцо 2 шт.;
- сахар 50 г;
- ванильный сахар 10 г;
- соль.
Штрейзель:
- мука 80 г;
- сахар 30 г;
- ванильный сахар 10 г;
- мягкое сливочное масло 40 г;
- соль.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить молоко, сливочное масло, муку и разрыхлитель.
Груши и яблоки очистить от кожицы и сердцевины. Нарезать очень тонкими ломтиками.
Окунуть ломтики в тесто, чтобы каждый ломтик был покрыт тестом со всех сторон.
Форму смазать сливочным маслом, выстелить пергаментом.
Можно брать круглую, квадратную или прямоугольную форму. Размер формы для запекания в этом рецепте 10 на 22 см.
Выложить яблоки и груши в форму, вылить сверху оставшееся тесто. Выпекать 30 минут при температуре 180-190 градусов.
Для штрейзеля смешать муку, сахар, ванильный сахар, соль, сливочное масло, растереть в крошку. Посыпать пирог этой крошкой, выпекать еще 20 минут.
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