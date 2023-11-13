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Рецепт французкого пирога с грушами и яблоками

13 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Классический французский пирог с яблоками и грушами — видео рецепт
Пирог с яблоками и грушами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Классический французский пирог "Невидимый", в котором максимальное количество начинки и совсем мало теста. Более того, тесто при выпечке превращается в нежный и ароматный ванильный крем. Пирог делается очень просто, все ингредиенты доступны. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • яблоки и груши 800 г (вес неочищенных, можно использовать только яблоки, или только груши);
  • молоко 100 г;
  • растопленное сливочное масло 30 г;
  • мука 70 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л;.
  • яйцо 2 шт.;
  • сахар 50 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль.

Штрейзель:

  • мука 80 г;
  • сахар 30 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • мягкое сливочное масло 40 г;
  • соль. 

Способ приготовления 

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить молоко, сливочное масло, муку и разрыхлитель.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Груши и яблоки очистить от кожицы и сердцевины. Нарезать очень тонкими ломтиками. 

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Груши и яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Окунуть ломтики в тесто, чтобы каждый ломтик был покрыт тестом со всех сторон. 

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Груши и яблоки в тесте. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму смазать сливочным маслом, выстелить пергаментом.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно брать круглую, квадратную или прямоугольную форму. Размер формы для запекания в этом рецепте 10 на 22 см. 

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Верхний слой теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить яблоки и груши в форму, вылить сверху оставшееся тесто. Выпекать 30 минут при температуре 180-190 градусов.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для штрейзеля смешать муку, сахар, ванильный сахар, соль, сливочное масло, растереть в крошку. Посыпать пирог этой крошкой, выпекать еще 20 минут.

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Кусок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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