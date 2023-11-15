Лінивий панський дерун — відео рецепт

Рецепт дуже смачної лінивої запіканки з картоплі
Цей рецепт — щось середнє між картопляним пирогом та дерунами. Готується просто, але при цьому виходить дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині поради.
Вам знадобиться:
- 1 кг картоплі;
- 2 яйця;
- 2 ст.л. муки;
- 0,5 ч.л. куркуми;
- 1 цибулина;
- 2 зубці часнику;
- сіль, перець до смаку;
- приправи за бажанням.
Начинка (на ціле деко):
- 300 г шампіньйонів;
- 500 г фаршу;
- 2 цибулини;
- 70 мл олії;
- сіль;
- перець.
Для підливи:
- 1 цибулина;
- 3-4 шт. шампіньйонів;
- 2-3 ст.л. сметани;
- 1 -2 ст.л. борошна;
- 200 мл молока;
- сіль;
- перець;
- вода.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти картоплю. Це можна зробити будь-яким зручним способом.
До картоплі додаємо тертий часник та цибулю.
На один кілограм картоплі додаємо 2 яйця та дві столові ложки борошна.
Додаємо улюблені спеції та сіль. Для гарного кольору можна додати куркуми. Все ретельно перемішати.
Застеляємо деко пергаментом, змащуємо олією.
Викладаємо картопляну масу на деко. Запікати дерун за температури 180 градусів протягом 1 години.
Тепер приготуємо начинку. Для цього дрібно нарізаємо цибулю та відправляємо на пательню.
Нарізаємо печериці та дрібно нарізаємо, додаємо до цибулі.
На другу пательню перекладаємо половину начинки.
На одну пательню додаємо фарш, все ретельно перемішати.
На другу пательню додаємо суміш з борошна, молока та сметани.
Тим часом дістаємо картопляний дерун та кладемо зверху начинку з печерицями та фаршем. Зверху натираємо твердий сир. Ставимо в духовку, поки не розплавиться сир.
Дістаємо дерун та подаємо з грибною підливою. Виходить дуже смачно.
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