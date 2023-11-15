Ленивый барский дерун.— видео рецепт

Картофельная запеканка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Этот рецепт — нечто среднее между картофельным пирогом и дерунами. Готовится просто, но при этом получается очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

1 кг картофеля;

2 яйца;

2 ст.л. муки;

0,5 ч.л. куркумы;

1 луковица;

2 зубка чеснока;

соль, перец по вкусу;

приправы по желанию.

Начинка (на противень):

300 г шампиньонов;

500 г фарша;

2 луковицы;

70 мл масла;

соль;

перец.

Для подливки:

1 луковица;

3-4 шт. шампиньонов;

2-3 ст.л. сметаны;

1-2 ст.л. муки;

200 мл молока;

соль;

перец;

вода.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть картошку. Это можно сделать любым удобным способом.

Натертый картофель. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

К картофелю добавляем тертый чеснок и лук.

Добавление яиц и специй. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На один килограмм картофеля добавляем 2 яйца и две столовых ложки муки.

Картофельная смесь. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Добавляем специи и соль. Для хорошего цвета можно добавить куркуму. Все тщательно перемешать.

Нарезанный картофель. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Застилаем противень пергаментом, смазываем маслом.

Грибы на сковороде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Выкладываем картофельную массу на противень. Запекать дерун при температуре 180 градусов в течение 1 часа.

Добавление сливок. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь приготовим начинку. Для этого мелко нарезаем лук и отправляем на сковороду.

Добавление фарша. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Нарезаем шампиньоны и мелко нарезаем, добавляем к луку.

Добавление сливок. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На вторую сковороду перекладываем половину начинки.

Добавление начинки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На одну сковороду добавляем фарш, тщательно все перемешать.

Добавление сыра. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На вторую сковороду добавляем смесь из муки, молока и сметаны.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тем временем достаем картофельный дерун и кладем сверху начинку с шампиньонами и фаршем. Сверху натираем твердый сыр. Ставим в духовку, пока не растопится сыр.

Запеканка с подливкой. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Достаем дерун и подаем с грибной подливкой. Получается очень вкусно.

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