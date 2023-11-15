Ленивый барский дерун.— видео рецепт

Рецепт вкуснейшей ленивой запеканки из картофеля
Этот рецепт — нечто среднее между картофельным пирогом и дерунами. Готовится просто, но при этом получается очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- 1 кг картофеля;
- 2 яйца;
- 2 ст.л. муки;
- 0,5 ч.л. куркумы;
- 1 луковица;
- 2 зубка чеснока;
- соль, перец по вкусу;
- приправы по желанию.
Начинка (на противень):
- 300 г шампиньонов;
- 500 г фарша;
- 2 луковицы;
- 70 мл масла;
- соль;
- перец.
Для подливки:
- 1 луковица;
- 3-4 шт. шампиньонов;
- 2-3 ст.л. сметаны;
- 1-2 ст.л. муки;
- 200 мл молока;
- соль;
- перец;
- вода.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть картошку. Это можно сделать любым удобным способом.
К картофелю добавляем тертый чеснок и лук.
На один килограмм картофеля добавляем 2 яйца и две столовых ложки муки.
Добавляем специи и соль. Для хорошего цвета можно добавить куркуму. Все тщательно перемешать.
Застилаем противень пергаментом, смазываем маслом.
Выкладываем картофельную массу на противень. Запекать дерун при температуре 180 градусов в течение 1 часа.
Теперь приготовим начинку. Для этого мелко нарезаем лук и отправляем на сковороду.
Нарезаем шампиньоны и мелко нарезаем, добавляем к луку.
На вторую сковороду перекладываем половину начинки.
На одну сковороду добавляем фарш, тщательно все перемешать.
На вторую сковороду добавляем смесь из муки, молока и сметаны.
Тем временем достаем картофельный дерун и кладем сверху начинку с шампиньонами и фаршем. Сверху натираем твердый сыр. Ставим в духовку, пока не растопится сыр.
Достаем дерун и подаем с грибной подливкой. Получается очень вкусно.
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