Швидкий рецепт сирників — відео

Рецепт дуже смачних сирників для сніданку
Неймовірна смакота з сиру. Сирники виходять, як у ресторані. Пишні, ніжні та абсолютно без борошна. Все дуже швидко і просто, 15 хвилин і сирники готові.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food із Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- сир 450 гр;
- яйця 2 шт.;
- сіль за смаком;
- цукор 3 ст.
- розпушувач (сода) 1 ч. л;
- манна крупа 100 гр;
- ванільний цукор 1 ч.л;
- борошно рисове 2 ст.л;
- цукрова пудра 1 ст.
Спосіб приготування
Беремо чисту ємність і висипаємо 450 г сиру не менше 5% жирності. Жирність сиру відіграє важливу роль у приготуванні смачних сирників.
Далі розбиваємо два курячі яйця, трохи солі, три столові ложки цукру, одну столову ложку ванільного цукру з натуральною бурбоною ваніллю і все добре перемішуємо.
Якщо бажаєте зробити сирники без цукру, можна додати один банан.
В окрему ємність висипаємо сто грамів манної крупи і додаємо до неї одну чайну ложку розпушувача або соди і ретельно перемішуємо.
Висипаємо манку в сир і ще раз ретельно перемішуємо до однорідної маси.
Щоб сирники вийшли ніжні, замість борошна завжди додавайте манку.
Далі на тарілку викладаємо пару ложок рисового борошна і викладаємо в неї невелику кількість тіста, формуємо руками потрібної форми і розмір сирника і обвалюємо з усіх боків.
На сковороду виливаємо трохи олії, добре розігріваємо і по одному викладаємо сирники.
Спочатку обсмажуємо сирники на досить сильному вогні з одного боку, а потім перевертаємо та обсмажуємо на інший до моменту утворення рум'яної скоринки.
Потім відразу прибираємо сирники на деко або у форму для запікання, відправляємо сирники в розігріту до 200 градусів духовку на 6-7 хвилин.
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