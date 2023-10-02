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Рецепт дуже смачних сирників для сніданку

2 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий рецепт сирників — відео
Сирники із фруктами. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Неймовірна смакота з сиру. Сирники виходять, як у ресторані. Пишні, ніжні та абсолютно без борошна. Все дуже швидко і просто, 15 хвилин і сирники готові.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food із Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • сир 450 гр;
  • яйця 2 шт.;
  • сіль за смаком;
  • цукор 3 ст.
  • розпушувач (сода) 1 ч. л;
  • манна крупа 100 гр;
  • ванільний цукор 1 ч.л;
  • борошно рисове 2 ст.л;
  • цукрова пудра 1 ст.

Спосіб приготування

Беремо чисту ємність і висипаємо 450 г сиру не менше 5% жирності. Жирність сиру відіграє важливу роль у приготуванні смачних сирників.

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі розбиваємо два курячі яйця, трохи солі, три столові ложки цукру, одну столову ложку ванільного цукру з натуральною бурбоною ваніллю і все добре перемішуємо.

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Сир і яйця. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Якщо бажаєте зробити сирники без цукру, можна додати один банан.

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Сир і манка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В окрему ємність висипаємо сто грамів манної крупи і додаємо до неї одну чайну ложку розпушувача або соди і ретельно перемішуємо.

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Маса для сирників. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Висипаємо манку в сир і ще раз ретельно перемішуємо до однорідної маси.

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Форма сирника. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Щоб сирники вийшли ніжні, замість борошна завжди додавайте манку.

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Сирники перед смаженням. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі на тарілку викладаємо пару ложок рисового борошна і викладаємо в неї невелику кількість тіста, формуємо руками потрібної форми і розмір сирника і обвалюємо з усіх боків.

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Сирники на сковороді. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На сковороду виливаємо трохи олії, добре розігріваємо і по одному викладаємо сирники.

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Сирники у формі для запікання. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Спочатку обсмажуємо сирники на досить сильному вогні з одного боку, а потім перевертаємо та обсмажуємо на інший до моменту утворення рум'яної скоринки.

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Готові сирники. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім відразу прибираємо сирники на деко або у форму для запікання, відправляємо сирники в розігріту до 200 градусів духовку на 6-7 хвилин.

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Сирник у розрізі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Пропонуємо також ознайомитись з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом. Пропонуємо скуштувати цей рецепт, за яким сирники виходять неймовірно ніжними. Вони будуть максимально сирними, без борошна.

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Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.

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