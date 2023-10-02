Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт очень вкусных сырников для завтрака arrow

Рецепт очень вкусных сырников для завтрака

2 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый рецепт сырников — видео
Сырники с фруктами. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Неимоверная вкуснота из творога. Сырники получаются, как в ресторане. Пышные, нежные и абсолютно без муки. Все очень быстро и просто, 15 минут и сырники готовы

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • творог 450 гр;
  • яйца 2 шт;
  • соль по вкусу;
  • сахар 3 ст.л;
  • разрыхлитель (сода) 1 ч.л;
  • манная крупа 100 гр;
  • ванильный сахар 1 ч.л;
  • мука рисовая 2 ст.л;
  • сахарная  пудра 1 ст.л.

Способ приготовления 

Берем чистую емкость и высыпаем 450 грамм творога не менее 5% жирности. Жирность творога отыгрывает важную роль в приготовлении вкусных сырников. 

null
Кисломолочный творог. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее разбиваем два куриных яйца, немного соли, три столовые ложки сахара, одну столовую ложку ванильного сахара с натуральной бурбонной ванилью и все хорошо перемешиваем. 

null
Творог и яйца. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Если хотите сделать сырники без сахара, можно добавить один банан. 

null
Творог и манка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В отдельную емкость высыпаем сто граммов манной крупы и добавляем в нее одну чайную ложку разрыхлителя или соды и тщательно перемешиваем. 

null
Масса для сырников. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Высыпаем манку в творог и еще раз все тщательно перемешиваем до однородной массы. 

null
Форма сырника. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Чтобы сырники получились нежные, вместо муки всегда добавляйте манку. 

null
Сырники перед жаркой. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее на тарелку выкладываем пару ложек рисовой муки и выкладываем в нее небольшое количество теста, руками формируем нужной формы и размер сырника и обваливаем со всех сторон. 

null
Сырники на сковороде. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На сковороду выливаем немного растительного масла, хорошо разогреваем и по одному выкладываем сырники. 

null
Сырники в форме для запекания. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Сначала обжариваем сырники на довольно сильном огне с одной стороны, а затем переворачиваем и обжариваем на другой до момента образования румяной корочки. 

null
Готовые сырники. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем сразу убираем сырники на противень или в форму для запекания, отправляем сырники в разогретую до 200 градусов духовку на 6-7 минут. 

null
Сырник в разрезе. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными. Они будут максимально творожны, без муки.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз