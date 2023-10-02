Быстрый рецепт сырников — видео

Рецепт очень вкусных сырников для завтрака
Неимоверная вкуснота из творога. Сырники получаются, как в ресторане. Пышные, нежные и абсолютно без муки. Все очень быстро и просто, 15 минут и сырники готовы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- творог 450 гр;
- яйца 2 шт;
- соль по вкусу;
- сахар 3 ст.л;
- разрыхлитель (сода) 1 ч.л;
- манная крупа 100 гр;
- ванильный сахар 1 ч.л;
- мука рисовая 2 ст.л;
- сахарная пудра 1 ст.л.
Способ приготовления
Берем чистую емкость и высыпаем 450 грамм творога не менее 5% жирности. Жирность творога отыгрывает важную роль в приготовлении вкусных сырников.
Далее разбиваем два куриных яйца, немного соли, три столовые ложки сахара, одну столовую ложку ванильного сахара с натуральной бурбонной ванилью и все хорошо перемешиваем.
Если хотите сделать сырники без сахара, можно добавить один банан.
В отдельную емкость высыпаем сто граммов манной крупы и добавляем в нее одну чайную ложку разрыхлителя или соды и тщательно перемешиваем.
Высыпаем манку в творог и еще раз все тщательно перемешиваем до однородной массы.
Чтобы сырники получились нежные, вместо муки всегда добавляйте манку.
Далее на тарелку выкладываем пару ложек рисовой муки и выкладываем в нее небольшое количество теста, руками формируем нужной формы и размер сырника и обваливаем со всех сторон.
На сковороду выливаем немного растительного масла, хорошо разогреваем и по одному выкладываем сырники.
Сначала обжариваем сырники на довольно сильном огне с одной стороны, а затем переворачиваем и обжариваем на другой до момента образования румяной корочки.
Затем сразу убираем сырники на противень или в форму для запекания, отправляем сырники в разогретую до 200 градусов духовку на 6-7 минут.
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