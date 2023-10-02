Быстрый рецепт сырников — видео

Сырники с фруктами. Фото: google

Неимоверная вкуснота из творога. Сырники получаются, как в ресторане. Пышные, нежные и абсолютно без муки. Все очень быстро и просто, 15 минут и сырники готовы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

творог 450 гр;

яйца 2 шт;

соль по вкусу;

сахар 3 ст.л;

разрыхлитель (сода) 1 ч.л;

манная крупа 100 гр;

ванильный сахар 1 ч.л;

мука рисовая 2 ст.л;

сахарная пудра 1 ст.л.

Способ приготовления

Берем чистую емкость и высыпаем 450 грамм творога не менее 5% жирности. Жирность творога отыгрывает важную роль в приготовлении вкусных сырников.

Кисломолочный творог. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее разбиваем два куриных яйца, немного соли, три столовые ложки сахара, одну столовую ложку ванильного сахара с натуральной бурбонной ванилью и все хорошо перемешиваем.

Творог и яйца. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Если хотите сделать сырники без сахара, можно добавить один банан.

Творог и манка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

В отдельную емкость высыпаем сто граммов манной крупы и добавляем в нее одну чайную ложку разрыхлителя или соды и тщательно перемешиваем.

Масса для сырников. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Высыпаем манку в творог и еще раз все тщательно перемешиваем до однородной массы.

Форма сырника. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Чтобы сырники получились нежные, вместо муки всегда добавляйте манку.

Сырники перед жаркой. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее на тарелку выкладываем пару ложек рисовой муки и выкладываем в нее небольшое количество теста, руками формируем нужной формы и размер сырника и обваливаем со всех сторон.

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

На сковороду выливаем немного растительного масла, хорошо разогреваем и по одному выкладываем сырники.

Сырники в форме для запекания. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Сначала обжариваем сырники на довольно сильном огне с одной стороны, а затем переворачиваем и обжариваем на другой до момента образования румяной корочки.

Готовые сырники. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем сразу убираем сырники на противень или в форму для запекания, отправляем сырники в разогретую до 200 градусов духовку на 6-7 минут.

Сырник в разрезе. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными. Они будут максимально творожны, без муки.

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