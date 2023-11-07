Корисний та поживний сніданок — відео рецепт

Бананові оладки. Фото: YouTube @evadaren

Це найшвидший рецепт приготування оладок. Прекрасно підійде для веганів чи тих, хто стежить за фігурою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

борошно 200 г;

молоко (можна рослинне) 250 г;

банан 2 шт;

цукор 2 ст.

розпушувач 1 ч. л;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно в чашу блендера налити молоко, додати цукор, сіль та розпушувач.

Додавання молока. Фото: YouTube @evadaren

Банан очистити, поламати на шматочки і додати в чашу. Пробити до однорідності.

Додавання бананів. Фото: YouTube @evadaren

Додати борошно і ще раз ретельно пробити блендером.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Випікати оладки до золотистого кольору із двох сторін на середньому вогні.

Оладки на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

При смаженні млинців та оладок можна не додавати олію, але якщо ваша сковорода може підвести, смажте на олії.

Збиті вершки. Фото: YouTube @evadaren

Для крему збити жирні вершки, додати до смаку згущене молоко і трохи крем сиру.

Оладки та збиті вершки. Фото: YouTube @evadaren

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