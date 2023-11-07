Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Рецепт дуже смачних бананових оладок на сніданок arrow

Рецепт дуже смачних бананових оладок на сніданок

7 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисний та поживний сніданок — відео рецепт
Бананові оладки. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це найшвидший рецепт приготування оладок. Прекрасно підійде для веганів чи тих, хто стежить за фігурою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно 200 г;
  • молоко (можна рослинне) 250 г;
  • банан 2 шт;
  • цукор 2 ст.
  • розпушувач 1 ч. л;
  • сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно в чашу блендера налити молоко, додати цукор, сіль та розпушувач.

null
Додавання молока. Фото: YouTube @evadaren

Банан очистити, поламати на шматочки і додати в чашу. Пробити до однорідності.

null
Додавання бананів. Фото: YouTube @evadaren

Додати борошно і ще раз ретельно пробити блендером.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Випікати оладки до золотистого кольору із двох сторін на середньому вогні.

null
Оладки на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

При смаженні млинців та оладок можна не додавати олію, але якщо ваша сковорода може підвести, смажте на олії.

null
Збиті вершки. Фото: YouTube @evadaren

Для крему збити жирні вершки, додати до смаку згущене молоко і трохи крем сиру.

null
Оладки та збиті вершки. Фото: YouTube @evadaren

Пропонуємо також ознайомитись з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом.

Ще в нашій добірці рецепт, який шукають усі, а саме сирники за 10 хвилин.

Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі