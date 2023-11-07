Корисний та поживний сніданок — відео рецепт

Рецепт дуже смачних бананових оладок на сніданок
Це найшвидший рецепт приготування оладок. Прекрасно підійде для веганів чи тих, хто стежить за фігурою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- борошно 200 г;
- молоко (можна рослинне) 250 г;
- банан 2 шт;
- цукор 2 ст.
- розпушувач 1 ч. л;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно в чашу блендера налити молоко, додати цукор, сіль та розпушувач.
Банан очистити, поламати на шматочки і додати в чашу. Пробити до однорідності.
Додати борошно і ще раз ретельно пробити блендером.
Випікати оладки до золотистого кольору із двох сторін на середньому вогні.
При смаженні млинців та оладок можна не додавати олію, але якщо ваша сковорода може підвести, смажте на олії.
Для крему збити жирні вершки, додати до смаку згущене молоко і трохи крем сиру.
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