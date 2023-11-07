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Рецепт очень вкусных банановых оладушек на завтрак

7 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезный и питательный завтрак — видео рецепт
Банановые оладушки. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это самый быстрый рецепт приготовления оладьев. Прекрасно подойдет для веганов или тех, кто следит за фигурой. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится: 

  • мука 200 г;
  • молоко (можно растительное) 250 г;
  • банан 2 шт;
  • сахар 2 ст.л.;
  • разрыхлитель 1 ч.л;
  • соль. 

Способ приготовления 

Сначала нужно в чашу блендера налить молоко, добавить сахар, соль и разрыхлитель.

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Добавление молока. Фото: YouTube @evadaren

Банан очистить, поломать на кусочки и добавить в чашу. Пробить до однородности.

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Добавление бананов. Фото: YouTube @evadaren

Добавить муку и ещё раз тщательно пробить блендером.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать оладьи до золотистого цвета с двух сторон на среднем огне. 

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Оладьи на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

При жарке блинов и оладий можно не добавлять масло, но если ваша сковорода может подвести, жарьте на масле.

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Взбитые сливки. Фото: YouTube @evadaren

Для крема взбить жирные сливки, добавить по вкусу сгущёнку и немного крем сыра.

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Оладьи и взбитые сливки. Фото: YouTube @evadaren

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