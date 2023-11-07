Полезный и питательный завтрак — видео рецепт

Рецепт очень вкусных банановых оладушек на завтрак
Это самый быстрый рецепт приготовления оладьев. Прекрасно подойдет для веганов или тех, кто следит за фигурой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- мука 200 г;
- молоко (можно растительное) 250 г;
- банан 2 шт;
- сахар 2 ст.л.;
- разрыхлитель 1 ч.л;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно в чашу блендера налить молоко, добавить сахар, соль и разрыхлитель.
Банан очистить, поломать на кусочки и добавить в чашу. Пробить до однородности.
Добавить муку и ещё раз тщательно пробить блендером.
Выпекать оладьи до золотистого цвета с двух сторон на среднем огне.
При жарке блинов и оладий можно не добавлять масло, но если ваша сковорода может подвести, жарьте на масле.
Для крема взбить жирные сливки, добавить по вкусу сгущёнку и немного крем сыра.
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