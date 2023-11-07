Полезный и питательный завтрак — видео рецепт

Банановые оладушки. Фото: YouTube @evadaren

Это самый быстрый рецепт приготовления оладьев. Прекрасно подойдет для веганов или тех, кто следит за фигурой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

мука 200 г;

молоко (можно растительное) 250 г;

банан 2 шт;

сахар 2 ст.л.;

разрыхлитель 1 ч.л;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно в чашу блендера налить молоко, добавить сахар, соль и разрыхлитель.

Добавление молока. Фото: YouTube @evadaren

Банан очистить, поломать на кусочки и добавить в чашу. Пробить до однородности.

Добавление бананов. Фото: YouTube @evadaren

Добавить муку и ещё раз тщательно пробить блендером.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать оладьи до золотистого цвета с двух сторон на среднем огне.

Оладьи на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

При жарке блинов и оладий можно не добавлять масло, но если ваша сковорода может подвести, жарьте на масле.

Взбитые сливки. Фото: YouTube @evadaren

Для крема взбить жирные сливки, добавить по вкусу сгущёнку и немного крем сыра.

Оладьи и взбитые сливки. Фото: YouTube @evadaren

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