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Рецепт дуже ніжних та пишних сирників: виходять як хмаринка

9 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Повітряні смачні сирники — відео рецепт
Ніжні сирники. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці сирники виходять дуже пишними та ніжними. Відмінно підійдуть як для сніданку, так і як десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир жирністю 5% 400 гр;
  • яйце 1 шт;
  • сіль щіпка;
  • борошно 1 ст. (може бути і більше в залежності від вологості сиру та ваги яйця);
  • цукор 2 ст.
  • ванільний цукор 10 гр.

Спосіб приготування

Для початку беремо сир 5% жирності, додаємо одне куряче яйце. Блендером все подрібнити.

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У нас має вийти однорідна маса. Далі до сиру додаємо трохи борошна, спершу спробуйте додати одну столову ложку борошна.

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Приготування сирників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто має бути досить пружним та тримати форму.

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Приготування сирників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі в сир додаємо трохи ванільного цукру та звичайного. Важливо додавати цукор саме наприкінці.

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Форма сирника. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі беремо невелику кількість сирної маси і формуємо кульку. Далі робимо форму сирника.

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Сирники на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі розігріваємо сковороду та обсмажуємо сирники до готовності з кожного боку. Спробуйте смажити сирники на суміші з рослинної та вершкового масла.

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Сирник усередині. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щоб сирники добре пропеклися всередині, їх потрібно смажити під кришкою.

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Готові сирники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Радимо також ознайомитися з рецептом найсмачніших сирників у духовці з яблуком та грушею.

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