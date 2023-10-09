Повітряні смачні сирники — відео рецепт

Ніжні сирники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ці сирники виходять дуже пишними та ніжними. Відмінно підійдуть як для сніданку, так і як десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир жирністю 5% 400 гр;

яйце 1 шт;

сіль щіпка;

борошно 1 ст. (може бути і більше в залежності від вологості сиру та ваги яйця);

цукор 2 ст.

ванільний цукор 10 гр.

Спосіб приготування

Для початку беремо сир 5% жирності, додаємо одне куряче яйце. Блендером все подрібнити.

Кисломолочний сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У нас має вийти однорідна маса. Далі до сиру додаємо трохи борошна, спершу спробуйте додати одну столову ложку борошна.

Приготування сирників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто має бути досить пружним та тримати форму.

Приготування сирників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі в сир додаємо трохи ванільного цукру та звичайного. Важливо додавати цукор саме наприкінці.

Форма сирника. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі беремо невелику кількість сирної маси і формуємо кульку. Далі робимо форму сирника.

Сирники на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі розігріваємо сковороду та обсмажуємо сирники до готовності з кожного боку. Спробуйте смажити сирники на суміші з рослинної та вершкового масла.

Сирник усередині. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щоб сирники добре пропеклися всередині, їх потрібно смажити під кришкою.

Готові сирники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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