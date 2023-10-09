Повітряні смачні сирники — відео рецепт

Рецепт дуже ніжних та пишних сирників: виходять як хмаринка
Ці сирники виходять дуже пишними та ніжними. Відмінно підійдуть як для сніданку, так і як десерт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир жирністю 5% 400 гр;
- яйце 1 шт;
- сіль щіпка;
- борошно 1 ст. (може бути і більше в залежності від вологості сиру та ваги яйця);
- цукор 2 ст.
- ванільний цукор 10 гр.
Спосіб приготування
Для початку беремо сир 5% жирності, додаємо одне куряче яйце. Блендером все подрібнити.
У нас має вийти однорідна маса. Далі до сиру додаємо трохи борошна, спершу спробуйте додати одну столову ложку борошна.
Тісто має бути досить пружним та тримати форму.
Далі в сир додаємо трохи ванільного цукру та звичайного. Важливо додавати цукор саме наприкінці.
Далі беремо невелику кількість сирної маси і формуємо кульку. Далі робимо форму сирника.
Далі розігріваємо сковороду та обсмажуємо сирники до готовності з кожного боку. Спробуйте смажити сирники на суміші з рослинної та вершкового масла.
Щоб сирники добре пропеклися всередині, їх потрібно смажити під кришкою.
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