Воздушные вкусные сырники — видео рецепт

Рецепт очень нежных и пышных сырников: получаются как облачко
Эти сырники получаются очень пышными и нежными. Отлично подойдут как для завтрака, так и в качестве десерта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог жирностью 5% 400 гр;
- яйцо 1 шт;
- соль щепотка;
- мука 1 ст.л. (может быть и больше в зависимости от влажности творога и веса яйца);
- сахар 2 ст.л;
- ванильный сахар 10 гр.
Способ приготовления
Для начала берем творог 5% жирности, добавляем одно куриное яйцо. Блендером все измельчить.
У нас должна получиться однородная масса. Далее к творогу добавляем немного муки, для начала попробуйте добавить одну столовую ложку муки.
Тесто должно быть довольно упругим и держать форму.
Далее в творог добавляем немного ванильного сахара и обычного. Важно добавлять сахар именно в самом конце.
Далее берем небольшой шарик сырной массы и формируем шарик. Далее делаем форму сырника.
Далее разогреваем сковороду и обжариваем сырники до готовности с каждой стороны. Попробуйте жарить сырники на смеси из растительного и сливочного масла.
Чтобы сырники хорошо пропеклись внутри их нужно жарить под крышкой.
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