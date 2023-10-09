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Рецепт очень нежных и пышных сырников: получаются как облачко

9 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Воздушные вкусные сырники — видео рецепт
Нежные сырники. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти сырники получаются очень пышными и нежными. Отлично подойдут как для завтрака, так и в качестве десерта

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • творог жирностью 5% 400 гр;
  • яйцо 1 шт;
  • соль щепотка;
  • мука 1 ст.л. (может быть и больше в зависимости от влажности творога и веса яйца);
  • сахар 2 ст.л;
  • ванильный сахар 10 гр.

Способ приготовления 

Для начала берем творог 5% жирности, добавляем одно куриное яйцо. Блендером все измельчить. 

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У нас должна получиться однородная масса. Далее к творогу добавляем немного муки, для начала попробуйте добавить одну столовую ложку муки. 

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто должно быть довольно упругим и держать форму. 

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее в творог добавляем немного ванильного сахара и обычного. Важно добавлять сахар именно в самом конце. 

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Форма сырника. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее берем небольшой шарик сырной массы и формируем шарик. Далее делаем форму сырника. 

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Сырники на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее разогреваем сковороду и обжариваем сырники до готовности с каждой стороны. Попробуйте жарить сырники на смеси из растительного и сливочного масла. 

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Сырник внутри. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чтобы сырники хорошо пропеклись внутри их нужно жарить под крышкой. 

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Готовые сырники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Советуем также ознакомиться с рецептом вкуснейших сырников в духовке с яблоком и грушей.

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