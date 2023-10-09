Воздушные вкусные сырники — видео рецепт

Нежные сырники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Эти сырники получаются очень пышными и нежными. Отлично подойдут как для завтрака, так и в качестве десерта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог жирностью 5% 400 гр;

яйцо 1 шт;

соль щепотка;

мука 1 ст.л. (может быть и больше в зависимости от влажности творога и веса яйца);

сахар 2 ст.л;

ванильный сахар 10 гр.

Способ приготовления

Для начала берем творог 5% жирности, добавляем одно куриное яйцо. Блендером все измельчить.

Кисломолочний сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У нас должна получиться однородная масса. Далее к творогу добавляем немного муки, для начала попробуйте добавить одну столовую ложку муки.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто должно быть довольно упругим и держать форму.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее в творог добавляем немного ванильного сахара и обычного. Важно добавлять сахар именно в самом конце.

Форма сырника. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее берем небольшой шарик сырной массы и формируем шарик. Далее делаем форму сырника.

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее разогреваем сковороду и обжариваем сырники до готовности с каждой стороны. Попробуйте жарить сырники на смеси из растительного и сливочного масла.

Сырник внутри. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чтобы сырники хорошо пропеклись внутри их нужно жарить под крышкой.

Готовые сырники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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