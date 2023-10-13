Смачна бастурма по-домашньому в холодильнику — відео рецепт

Домашня бастурма. Фото: YouTube @UkraineFood

В цьому рецепті ви дізнаєтеся, як правильно засолити м'ясо для бастурми та які спеції найкраще підходять. Розповімо вам все, що може знадобитися для безпрограшного результату, м'ясо виходить просто ідеальне. Цей рецепт допоможе вам зрозуміти принцип та процес в'ялення м'яса зі свинини, так званої бастурми, у домашніх умовах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

полядвиця свинина 2 кг;

нітритна сіль 1 ч.л;

сіль кам'яна 3 кг;

гвоздика 5 шт;

лавровий листок 2 шт;

суміш перців 1 ст.л;

паприка червона 1 ч.л;

часник сушений 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку беремо м'ясо, його потрібно промити та просушити.

Шматок свинини. Фото: YouTube @UkraineFood

Також потрібно обрізати зайвий жир та сало.

Свинина в солі. Фото: YouTube @UkraineFood​​​

Для засолювання беремо одну чайну ложку нітритної солі, натираємо шматок м'яса з усіх сторін.

Харчова плівка. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі на дно скляної ємності насипаємо звичайну сіль та кладемо м'ясо, зверху також потрібно все засипати сіллю.

Свина після п'яти діб в холодильнику. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник.

Свинина в спеціях. Фото: YouTube @UkraineFood

М'ясо потрібно солити протягом п'яти днів. Знімаємо всю сіль.

Свинина в пергаменті. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно підготувати всі спеції, для цього потрібно перемолоти гвоздику, лавровий лист та столову ложку суміші перців. Також можна додати червону паприку та сушений часник.

Свинина в пергаменті. Фото: YouTube @UkraineFood

Спеціями натираємо м'ясо. Далі цей шматочок потрібно поставити висихати, для цього беремо пергаментний папір, складаємо його так, щоб покрити весь шматок.

Готова бастурма. Фото: YouTube @UkraineFood

Кладемо м'ясо та замотуємо, все потрібно щільно обмотати ниткою. Тепер кладемо шматок м'яса у холодильник на 30 днів. Через кожні 2-3 дні його буде необхідно перевертати на різни боки.

Готова бастурма. Фото: YouTube @UkraineFood

Через 30 днів дістаємо шматок м'яса та насолоджуємося смаком.

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.