Смачна бастурма по-домашньому в холодильнику — відео рецепт

Рецепт домашньої бастурми за карпатським рецептом
В цьому рецепті ви дізнаєтеся, як правильно засолити м'ясо для бастурми та які спеції найкраще підходять. Розповімо вам все, що може знадобитися для безпрограшного результату, м'ясо виходить просто ідеальне. Цей рецепт допоможе вам зрозуміти принцип та процес в'ялення м'яса зі свинини, так званої бастурми, у домашніх умовах.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- полядвиця свинина 2 кг;
- нітритна сіль 1 ч.л;
- сіль кам'яна 3 кг;
- гвоздика 5 шт;
- лавровий листок 2 шт;
- суміш перців 1 ст.л;
- паприка червона 1 ч.л;
- часник сушений 1 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку беремо м'ясо, його потрібно промити та просушити.
Також потрібно обрізати зайвий жир та сало.
Для засолювання беремо одну чайну ложку нітритної солі, натираємо шматок м'яса з усіх сторін.
Далі на дно скляної ємності насипаємо звичайну сіль та кладемо м'ясо, зверху також потрібно все засипати сіллю.
Накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник.
М'ясо потрібно солити протягом п'яти днів. Знімаємо всю сіль.
Тепер потрібно підготувати всі спеції, для цього потрібно перемолоти гвоздику, лавровий лист та столову ложку суміші перців. Також можна додати червону паприку та сушений часник.
Спеціями натираємо м'ясо. Далі цей шматочок потрібно поставити висихати, для цього беремо пергаментний папір, складаємо його так, щоб покрити весь шматок.
Кладемо м'ясо та замотуємо, все потрібно щільно обмотати ниткою. Тепер кладемо шматок м'яса у холодильник на 30 днів. Через кожні 2-3 дні його буде необхідно перевертати на різни боки.
Через 30 днів дістаємо шматок м'яса та насолоджуємося смаком.
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