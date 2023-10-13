Вкусная бастурма по-домашнему в холодильнике — видео

Домашняя бастурма. Фото: YouTube @UkraineFood

В этом рецепте вы узнаете, как правильно засолить мясо для бастурмы и какие специи лучше всего подходят. Расскажем вам все, что может понадобиться для беспроигрышного результата, мясо получается просто идеальное. Этот рецепт поможет вам понять принцип и процесс вяления мяса из свинины, так называемой бастурмы, в домашних условиях.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

поледвица свинина 2 кг;

нитритная соль 1 ч.л;

соль каменная – 3 кг;

гвоздика 5 шт;

лавровый лист 2 шт;

смесь перцев 1 ст.л;

паприка красная 1 ч.л;

чеснок сушеный 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала берем мясо, его нужно промыть и просушить.

Кусок свинины. Фото: YouTube @UkraineFood

Также необходимо обрезать лишний жир и сало.

Свинина в соли. Фото: YouTube @UkraineFood

Для засолки берем одну чайную ложку нитритной соли, натираем кусок мяса со всех сторон.

Пищевая плёнка. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее на дно стеклянной емкости насыпаем обычную соль и кладем мясо, сверху нужно все засыпать солью.

Мясо после пяти суток в холодильнике. Фото: YouTube @UkraineFood

Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник.

Свинина в специях. Фото: YouTube @UkraineFood

Мясо нужно солить в течение 5 дней. Снимаем всю соль.

Свинина в пергаменте. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь нужно подготовить все специи, для этого нужно перемолоть гвоздику, лавровый лист и столовую ложку смеси перцев. Также можно добавить красную паприку и сушеный чеснок.

Свинина в пергаменте. Фото: YouTube @UkraineFood

Специями натираем мясо. Далее этот кусочек нужно поставить высыхать, для этого берём пергаментную бумагу, складываем ее так, чтобы покрыть весь кусок.

Готовая бастурма. Фото: YouTube @UkraineFood

Кладем мясо и заматываем, все нужно плотно обмотать нитью. Теперь кладем кусок мяса в холодильник на 30 дней. Через каждые 2-3 дня его будет необходимо переворачивать по разные стороны.

Готовая бастурма. Фото: YouTube @UkraineFood

Через 30 дней достаем кусок мяса и наслаждаемся вкусом.

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.