Вкусная бастурма по-домашнему в холодильнике — видео

Рецепт домашней бастурмы по карпатскому рецепту
В этом рецепте вы узнаете, как правильно засолить мясо для бастурмы и какие специи лучше всего подходят. Расскажем вам все, что может понадобиться для беспроигрышного результата, мясо получается просто идеальное. Этот рецепт поможет вам понять принцип и процесс вяления мяса из свинины, так называемой бастурмы, в домашних условиях.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- поледвица свинина 2 кг;
- нитритная соль 1 ч.л;
- соль каменная – 3 кг;
- гвоздика 5 шт;
- лавровый лист 2 шт;
- смесь перцев 1 ст.л;
- паприка красная 1 ч.л;
- чеснок сушеный 1 ч.л.
Способ приготовления
Сначала берем мясо, его нужно промыть и просушить.
Также необходимо обрезать лишний жир и сало.
Для засолки берем одну чайную ложку нитритной соли, натираем кусок мяса со всех сторон.
Далее на дно стеклянной емкости насыпаем обычную соль и кладем мясо, сверху нужно все засыпать солью.
Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник.
Мясо нужно солить в течение 5 дней. Снимаем всю соль.
Теперь нужно подготовить все специи, для этого нужно перемолоть гвоздику, лавровый лист и столовую ложку смеси перцев. Также можно добавить красную паприку и сушеный чеснок.
Специями натираем мясо. Далее этот кусочек нужно поставить высыхать, для этого берём пергаментную бумагу, складываем ее так, чтобы покрыть весь кусок.
Кладем мясо и заматываем, все нужно плотно обмотать нитью. Теперь кладем кусок мяса в холодильник на 30 дней. Через каждые 2-3 дня его будет необходимо переворачивать по разные стороны.
Через 30 дней достаем кусок мяса и наслаждаемся вкусом.
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.