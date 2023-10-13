Смачне сало по-домашньому — відео рецепт

Рецепт домашнього сала, яке виходить, як ковбаса
Дуже смачний і простий рецепт сала у духовці. Сало виходить ніжним, м'яким і дуже ароматним, за смаком дуже схоже на домашню ковбасу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сало (підчеревок) 500 г;
- сіль 0,5 ч.л. (за смаком);
- чорний мелений перець 0,5 ч. л;
- лавровий лист мелений 0,25 ч.л;
- часник 3-5 зубчиків.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити часник. Натерти часник на дрібній терці чи пропустити через прес.
Далі потрібно сало посолити, поперчити, посипати меленим лавровим листом.
Тепер треба натерти сало часником. Покласти у рукав або загорнути у фольгу.
Дати промаринуватися салу щонайменше одну годину. Можна залишити у холодильнику на добу.
Запікати в заздалегідь прогрітій до 200 градусів духовці 30-45 хвилин (залежно від товщини сала).
Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.