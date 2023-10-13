Смачне сало по-домашньому — відео рецепт

Домашнє сало. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний і простий рецепт сала у духовці. Сало виходить ніжним, м'яким і дуже ароматним, за смаком дуже схоже на домашню ковбасу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сало (підчеревок) 500 г;

сіль 0,5 ч.л. (за смаком);

чорний мелений перець 0,5 ч. л;

лавровий лист мелений 0,25 ч.л;

часник 3-5 зубчиків.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити часник. Натерти часник на дрібній терці чи пропустити через прес.

Сало та часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно сало посолити, поперчити, посипати меленим лавровим листом.

Сало та сіль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер треба натерти сало часником. Покласти у рукав або загорнути у фольгу.

Сало у спеціях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати промаринуватися салу щонайменше одну годину. Можна залишити у холодильнику на добу.

Сало у рукаві для запікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати в заздалегідь прогрітій до 200 градусів духовці 30-45 хвилин (залежно від товщини сала).

Готове сало. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.