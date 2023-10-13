Вкусное сало по-домашнему — видео рецепт

Домашнее сало. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой рецепт сала в духовке. Сало получается нежным, мягким и безумно ароматным, по вкусу очень похоже на домашнюю колбасу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

сало (подчеревок) 500 г;

соль 0,5 ч.л. (по вкусу);

черный молотый перец 0,5 ч.л;

лавровый лист молотый 0,25 ч.л;

чеснок 3-5 зубчиков.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить чеснок. Натереть чеснок на мелкой терке или пропустить через пресс.

Сало и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно сало посолить, поперчить, посыпать молотым лавровым листом.

Сало и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно натереть сало чесноком. Положить в рукав или завернуть в фольгу.

Сало в специях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать промариноваться салу минимум один час. Можно оставить в холодильнике на сутки.

Сало в рукаве для запекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать в заранее прогретой до 200 градусов духовке 30-45 минут (в зависимости от толщины сала).

Готовое сало. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.