Вкусное сало по-домашнему — видео рецепт

Рецепт домашнего сала, которое получается, как колбаса
Очень вкусный и простой рецепт сала в духовке. Сало получается нежным, мягким и безумно ароматным, по вкусу очень похоже на домашнюю колбасу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сало (подчеревок) 500 г;
- соль 0,5 ч.л. (по вкусу);
- черный молотый перец 0,5 ч.л;
- лавровый лист молотый 0,25 ч.л;
- чеснок 3-5 зубчиков.
Способ приготовления
Сначала нужно очистить чеснок. Натереть чеснок на мелкой терке или пропустить через пресс.
Далее нужно сало посолить, поперчить, посыпать молотым лавровым листом.
Теперь нужно натереть сало чесноком. Положить в рукав или завернуть в фольгу.
Дать промариноваться салу минимум один час. Можно оставить в холодильнике на сутки.
Запекать в заранее прогретой до 200 градусов духовке 30-45 минут (в зависимости от толщины сала).
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.