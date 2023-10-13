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Рецепт домашнего сала, которое получается, как колбаса

13 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное сало по-домашнему — видео рецепт
Домашнее сало. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой рецепт сала в духовке. Сало получается нежным, мягким и безумно ароматным, по вкусу очень похоже на домашнюю колбасу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • сало (подчеревок) 500 г;
  • соль 0,5 ч.л. (по вкусу);
  • черный молотый перец 0,5 ч.л;
  • лавровый лист молотый 0,25 ч.л;
  • чеснок 3-5 зубчиков. 

Способ приготовления 

Сначала нужно очистить чеснок. Натереть чеснок на мелкой терке или пропустить через пресс.

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Сало и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно сало посолить, поперчить, посыпать молотым лавровым листом. 

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Сало и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно натереть сало чесноком. Положить в рукав или завернуть в фольгу. 

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Сало в специях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать промариноваться салу минимум один час. Можно оставить в холодильнике на сутки. 

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Сало в рукаве для запекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать в заранее прогретой до 200 градусов духовке 30-45 минут (в зависимости от толщины сала).

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Готовое сало. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

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