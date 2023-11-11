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Рецепт домашнього маринованого оселедця з морквою та цибулею

11 листопада 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний солоний оселедець в домашніх умовах — відео рецепт
Домашній оселедець. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Розповімо вам як замаринувати та приготувати самостійну й оригінальну страву з оселедцю з тушкованою морквою та хрумкою цибулькою, який сподобається усім без винятку. Ви завжди швидко зможете його приготувати та вразите своїх гостей чудовим смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • оселедець 2 шт;
  • морква 2 шт;
  • цибуля 2 шт;
  • вода 500 мл;
  • лавровий листок 1 шт;
  • духмяний перець 2 шт;
  • чорний перць горошком 2 шт;
  • гвоздика 1 шт;
  • цукор 0,5 ч.л;
  • сіль 0,5 ч.л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти оселедець, все очистити та видалити кістки. 

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Оселедець для маринування. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно зварити маринад. Для цього потрібно додати в воду лавровий лист, духмяний перець, чорний перець, гвоздику, цукор та сіль. Варити потрібно протягом п'яти хвилин, потім додаємо яблучний оцет. Залишаємо маринад до повного охолодження. 

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Приготування маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Розігріваємо пательню та смажимо моркву. Моркву краще натерти на тертці для моркви по-корейськи. 

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Морква на пательні. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо цибулю на кільця та додаємо трохи солі. 

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Шматочки оселедця. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо оселедець, складаємо в ємність, в якій будемо маринувати. 

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Оселедець та морква. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер додаємо шарами цибулеві кільця та моркву. 

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Оселедець, морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаємо все охолодженим маринадом. Залишаємо маринуватися в холодильнику протягом 1-2 днів. 

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Оселедець в маринаді. Фото: YouTube @UkraineFood

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