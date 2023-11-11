Смачний солоний оселедець в домашніх умовах — відео рецепт

Домашній оселедець. Фото: YouTube @UkraineFood

Розповімо вам як замаринувати та приготувати самостійну й оригінальну страву з оселедцю з тушкованою морквою та хрумкою цибулькою, який сподобається усім без винятку. Ви завжди швидко зможете його приготувати та вразите своїх гостей чудовим смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

оселедець 2 шт;

морква 2 шт;

цибуля 2 шт;

вода 500 мл;

лавровий листок 1 шт;

духмяний перець 2 шт;

чорний перць горошком 2 шт;

гвоздика 1 шт;

цукор 0,5 ч.л;

сіль 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти оселедець, все очистити та видалити кістки.

Оселедець для маринування. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно зварити маринад. Для цього потрібно додати в воду лавровий лист, духмяний перець, чорний перець, гвоздику, цукор та сіль. Варити потрібно протягом п'яти хвилин, потім додаємо яблучний оцет. Залишаємо маринад до повного охолодження.

Приготування маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Розігріваємо пательню та смажимо моркву. Моркву краще натерти на тертці для моркви по-корейськи.

Морква на пательні. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо цибулю на кільця та додаємо трохи солі.

Шматочки оселедця. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо оселедець, складаємо в ємність, в якій будемо маринувати.

Оселедець та морква. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер додаємо шарами цибулеві кільця та моркву.

Оселедець, морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаємо все охолодженим маринадом. Залишаємо маринуватися в холодильнику протягом 1-2 днів.

Оселедець в маринаді. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали рецепт найсмачнішої скумбрії пряного посолу в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.

Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.

Ще ми писали, як смачно засолити червону рибу вдома.