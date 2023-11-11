Смачний солоний оселедець в домашніх умовах — відео рецепт

Рецепт домашнього маринованого оселедця з морквою та цибулею
Розповімо вам як замаринувати та приготувати самостійну й оригінальну страву з оселедцю з тушкованою морквою та хрумкою цибулькою, який сподобається усім без винятку. Ви завжди швидко зможете його приготувати та вразите своїх гостей чудовим смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- оселедець 2 шт;
- морква 2 шт;
- цибуля 2 шт;
- вода 500 мл;
- лавровий листок 1 шт;
- духмяний перець 2 шт;
- чорний перць горошком 2 шт;
- гвоздика 1 шт;
- цукор 0,5 ч.л;
- сіль 0,5 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти оселедець, все очистити та видалити кістки.
Тепер потрібно зварити маринад. Для цього потрібно додати в воду лавровий лист, духмяний перець, чорний перець, гвоздику, цукор та сіль. Варити потрібно протягом п'яти хвилин, потім додаємо яблучний оцет. Залишаємо маринад до повного охолодження.
Розігріваємо пательню та смажимо моркву. Моркву краще натерти на тертці для моркви по-корейськи.
Далі нарізаємо цибулю на кільця та додаємо трохи солі.
Далі нарізаємо оселедець, складаємо в ємність, в якій будемо маринувати.
Тепер додаємо шарами цибулеві кільця та моркву.
Заливаємо все охолодженим маринадом. Залишаємо маринуватися в холодильнику протягом 1-2 днів.
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