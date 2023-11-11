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Рецепт домашней маринованой сельди с морковью и луком

11 ноября 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная соленая сельдь в домашних условиях — видео рецепт
Домашняя сельдь. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Расскажем вам как замариновать и приготовить самостоятельное и оригинальное блюдо из сельди с тушеной морковью и хрустящим лучком, который понравится всем без исключения. Вы всегда быстро сможете его приготовить и поразите своих гостей отличным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • сельдь 2 шт;
  • морковь 2 шт;
  • лук 2 шт;
  • вода 500 мл;
  • лавровый лист 1 шт;
  • душистый перец 2 шт;
  • черный перец горошком 2 шт;
  • гвоздика 1 шт;
  • сахар 0,5 ч.л;
  • соль 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно взять селедку, все очистить и удалить кости.

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Сельдь для маринования. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь нужно сварить маринад. Для этого нужно добавить в воду лавровый лист, душистый перец, черный перец, гвоздику, сахар и соль. Варить нужно в течение пяти минут, затем добавляем яблочный уксус. Оставляем маринад до полного охлаждения.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Разогреваем сковороду и жарим морковь. Морковь лучше натереть на терке для моркови по-корейски.

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Морковь на сковороде. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нарезаем лук на кольца и добавляем немного соли.

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Кусочки сельди. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нарезаем сельдь, складываем в емкость, в которой будем мариновать.

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Сельдь и морковь. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь добавляем слоями луковые кольца и морковь.

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Сельдь, морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаем все охлажденным маринадом. Оставляем мариноваться в холодильнике в течение 1-2 дней.

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Сельдь в маринаде. Фото: YouTube @UkraineFood

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