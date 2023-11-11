Вкусная соленая сельдь в домашних условиях — видео рецепт

Домашняя сельдь. Фото: YouTube @UkraineFood

Расскажем вам как замариновать и приготовить самостоятельное и оригинальное блюдо из сельди с тушеной морковью и хрустящим лучком, который понравится всем без исключения. Вы всегда быстро сможете его приготовить и поразите своих гостей отличным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

сельдь 2 шт;

морковь 2 шт;

лук 2 шт;

вода 500 мл;

лавровый лист 1 шт;

душистый перец 2 шт;

черный перец горошком 2 шт;

гвоздика 1 шт;

сахар 0,5 ч.л;

соль 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно взять селедку, все очистить и удалить кости.

Сельдь для маринования. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь нужно сварить маринад. Для этого нужно добавить в воду лавровый лист, душистый перец, черный перец, гвоздику, сахар и соль. Варить нужно в течение пяти минут, затем добавляем яблочный уксус. Оставляем маринад до полного охлаждения.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Разогреваем сковороду и жарим морковь. Морковь лучше натереть на терке для моркови по-корейски.

Морковь на сковороде. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нарезаем лук на кольца и добавляем немного соли.

Кусочки сельди. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нарезаем сельдь, складываем в емкость, в которой будем мариновать.

Сельдь и морковь. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь добавляем слоями луковые кольца и морковь.

Сельдь, морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаем все охлажденным маринадом. Оставляем мариноваться в холодильнике в течение 1-2 дней.

Сельдь в маринаде. Фото: YouTube @UkraineFood

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