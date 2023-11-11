Вкусная соленая сельдь в домашних условиях — видео рецепт

Рецепт домашней маринованой сельди с морковью и луком
Расскажем вам как замариновать и приготовить самостоятельное и оригинальное блюдо из сельди с тушеной морковью и хрустящим лучком, который понравится всем без исключения. Вы всегда быстро сможете его приготовить и поразите своих гостей отличным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- сельдь 2 шт;
- морковь 2 шт;
- лук 2 шт;
- вода 500 мл;
- лавровый лист 1 шт;
- душистый перец 2 шт;
- черный перец горошком 2 шт;
- гвоздика 1 шт;
- сахар 0,5 ч.л;
- соль 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Сначала нужно взять селедку, все очистить и удалить кости.
Теперь нужно сварить маринад. Для этого нужно добавить в воду лавровый лист, душистый перец, черный перец, гвоздику, сахар и соль. Варить нужно в течение пяти минут, затем добавляем яблочный уксус. Оставляем маринад до полного охлаждения.
Разогреваем сковороду и жарим морковь. Морковь лучше натереть на терке для моркови по-корейски.
Затем нарезаем лук на кольца и добавляем немного соли.
Далее нарезаем сельдь, складываем в емкость, в которой будем мариновать.
Теперь добавляем слоями луковые кольца и морковь.
Заливаем все охлажденным маринадом. Оставляем мариноваться в холодильнике в течение 1-2 дней.
Раньше мы писали рецепт самой вкусной скумбрии пряного посола в домашних условиях. Выходит намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.
Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.
Еще мы писали, как вкусно засолить красную рыбу дома.
Читайте Новини.LIVE!