Найкращий рецепт тіста для пельменів — відео

Домашні пельмені. Фото: Freepik

Рецепт пельменного тіста з гарячою водою та олією. Вам дуже сподобається працювати з цим тістом, воно дуже еластичне, не рветься, не розварюється, добре ліпиться і чудово переносить заморозку. Пельмені виходять дуже смачними та соковитими. Не бійтеся додавати трохи води у фарш, щоб зробити його соковитішим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

борошно пшеничне просіяне 500 г (3 ст. об'ємом 250 мл + 1 ст.л.);

гаряча вода 70-75 градусів 250 мл;

яйце 1 шт. (невелике);

сіль 1 ч.л. без гірки;

олія 25 г (3 ст.л).

Для начинки:

фарш 550 г (яловичина + свинина);

цибуля 200 г;

сало 30 г (за бажанням, якщо м'ясо пісне);

вода 70-80 г (дивіться по консистенції фаршу);

сіль 1 ч.л. без гірки;

чорний перець.

Спосіб приготування

У борошно додати сіль, яйце та олію. Перемішати. Зсунути яйце трохи до краю миски, щоб воно не зварилося. Залити борошно гарячою водою, замісити тісто спочатку ложкою, а потім рукою.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо бачите невеликі вкраплення жовтка, що зварився, нічого страшного, вони розійдуться при подальшому вимішуванні тіста. Вимішуємо тісто 7 хвилин до повної однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто не липне ні до рук, ні до поверхні, тому додатково борошно можна не додавати. Накрити тісто рушником та дати йому відпочити 20-30 хвилин.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Підготувати начинку, змолоти м'ясо, сало, цибулю. Посолити, поперчити та додати воду.

Фарш для пельменів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взяти частину тіста вагою 120 г, розкотити її за розміром пельменниці, добре посипати борошном той бік тіста, який викладатимете на пельменницю, щоб готові пельмені добре відходили від пельменниці.

Приготування пельменів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти фарш у комірки. Дивіться, щоб фарш не потрапляв на тісто навколо комірок, тоді пельмені добре сліпляться.

Приготування пельменів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкотити частину тіста вагою 80 г, накрити пельменницю, добре прокачати качалкою. Залишки тіста кладемо під рушник, щоб вони не завітрювалися, їх можна використати повторно.

Готові пельмені. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готові пельмені відварюємо у підсоленій воді з лавровим листом, горошинами чорного перцю та цибулею. Відварюємо 3 хвилини після того, як вони спливуть. Подавати із вершковим маслом.

З цієї кількості виходить 5 пельменниць або 185 пельменів. Готові пельмені викласти на посипану борошном поверхню і заморозити.

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